بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.. السيد الغانمي يعلن إطلاق المنحة المالية للأسر النازحة

بحسب توجيهات وزير الهجرة والمهجرين السيد “عثمان الغانمي” أنهت ملاكات الوزارة الإجراءات اللازمة لتوزيع المنحة المالية للأسر النازحة ، حيث تم إطلاق هذه المنحة الجديدة لتشمل آلاف الأسر ، المنشورة أسماءهم عبر الرابط أدناه.

ويكون استلام المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية.

وأكد السيد الوزير أن هناك جهوداً كبيرة بذلت من أجل إعطاء هذه الأسر استحقاقها وتحسين أوضاعها المعيشية، مشيراً الى أن ملاكات وزارة الهجرة والمهجرين تعمل وفق خطة معدة لهذا الغرض بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخرى.

رابط الاسماء:



https://docs.google.com/file/d/1wUPrGZNqd0-QOm7s8iqtY52kxYVchgwg/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

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