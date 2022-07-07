بروفيسور تركي لـ”نوفا”: استقرار ليبيا هو مصلحة مشتركة لتركيا وإيطاليا

روما/ وكالة نوفا

أكد الخبير التركي البروفيسور علي بكير، الباحث في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر، أنّ استقرار ليبيا يمثل “ملف مصلحة مشتركة” لإيطاليا وتركيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال بكير، في تصريحات لوكالة نوفا على هامش القمة الحكومية الإيطالية التركية التي شارك في رئاستها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “كلا من روما وأنقرة مهتمان بوضع حد للخلافات الداخلية في ليبيا”.

وأشار إلى أنّ إيطاليا وتركيا “استثمرا بكثافة لإيجاد حل للأزمة الداخلية المستمرة، وتلعب ليبيا أيضًا دورًا مهمًا على المستوى الاقتصادي. وبالتالي، يشكل الاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا مصلحة مشتركة لتركيا وإيطاليا.”

وأضاف “على الرغم من الوضع المعقد، أعتقد أن هناك فرصًا كبيرة لسلطات البلدين- إيطاليا وتركيا- للتعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا ودعم الشعب الليبي للمضي قدمًا نحو تحقيق أنفسهم واحتياجاتهم.”

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