Posted on by

بعد مصادرة طائرتيه.. ملياردير روسي يقاضي واشنطن

بعد مصادرة طائرتيه.. ملياردير روسي يقاضي واشنطن

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، وكّل شركة المحاماة “كوبري وكيم” الأمريكية في قضية استيلاء واشنطن على طائرتين يملكهما.

وأوضحت الصحيفة أنه “تم تسجيل ممثلي الشركة كوكلاء أجانب من أجل التعاون مع أبراموفيتش، حيث تطلب وزارة العدل الأمريكية معلومات حول عمله السياسي مع الحكومات الأجنبية والأفراد والكيانات القانونية”.

وأشارت إلى أن شركة “كوبري وكيم” هي أول شركة أمريكية تتخذ هذه الخطوة بعد تفاقم الوضع في أوكرانيا.

وقالت الشركة للصحيفة إنهم وافقوا على تمثيل مصالح أبراموفيتش لكون رجل الأعمال “يشارك في مفاوضات السلام والأنشطة الإنسانية” وحل القضايا القانونية ضروري لمواصلة عمله في هذا الاتجاه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close