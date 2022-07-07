بوسكيتس يرحل عن برشلونة الصيف المقبل

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن لاعب وسط فريق برشلونة الاسباني لكرة القدم، سيرجيو بوسكيتس سيرحل عن البارسا عقب انتهاء عقده مع النادي الكتالوني مع انقضاء الموسم المقبل.

وسيخوض بوسكيتس موسمه الخامس عشر على التوالي مع برشلونة، منذ أن تم تصعيده للفريق الأول عام 2008.

بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن القائد سيرجيو بوسكيتس، يدرس الاكتفاء بما قدمه لبرشلونة على مدار السنوات الماضية، والرحيل في الصيف المقبل، من أجل تجربة مغامرة اللعب في الدوري الأميركي.

وأضافت الصحيفة، أن هناك العديد من الأندية الأميركية التي حاولت ضم بوسكيتس هذا الصيف، لكن اللاعب رفضها جميعاً، وقرر إكمال عقده مع برشلونة حتى النهاية.

ويعتبر إنتر ميامي المملوك للنجم الإنكليزي الشهير دافيد بيكهام، أكثر الأندية رغبة في ضم بوسكيتس، لكن اللاعب ربما يلتحق بالفريق في الموسم المقبل، رفقة صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

ويعلم برشلونة جيداً، أن هذا الموسم هو الأخير في عقد بوسكيتس، لكن لا توجد أي نية في تقديم عقدٍ جديد له، على افتراض أنه في هذا الموسم سيعتمد على ذكائه التكتيكي، أكثر من لياقته البدنية.

وختمت الصحيفة، بأن سبباً آخر يعود إلى رغبة بوسكيتس في الاستمرار مع برشلونة هذا الموسم، هو رغبته في خوض مونديال قطر وهو في أفضل حالاته، وهو ما يمكن أن يحصل عليه من خلال البارسا تحت قيادة تشافي.

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