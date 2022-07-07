سفير إيطاليا لدى أوكرانيا: قرار خفض موظفي السفارة كان لدواع أمنية

روما/ وكالة نوفا

أوضح السفير الإيطالي لدى أوكرانيا بيير فرانشيسكو زازو أن قرار خفض موظفي السفارة في كييف على الرغم من زيادة حجم العمل، في الوقت الحالي، كان “لدواع أمنية”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأدلى الدبلوماسي الإيطالي بهذه التصريحات خلال اجتماع الاتحاد الوطني لموظفي وزارة الخارجية، لاستعراض الوضع فيما يتعلق بأنشطة البعثة الدبلوماسية التي يقودها.

وبحسب زازو، فإن الوضع في كييف “يعود إلى طبيعته”، مضيفا: “اقترحنا فتح مقر في لفيف حيث سيتم نقل المقر الرئيسي لوكالة التجارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي. كان قلقي هو مهام المحاسبة الإدارية، هذه إجراءات معقدة، لكن وحدة الأزمات وفرت لنا الأموال”.

وقال زازو “تكاليف الأمن ضخمة، والسيارات المدرعة والوقود والتأمين والسفر المتعب لأننا لا نستطيع استخدام سوى الممر الأرضي”.

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