Posted on by

صحة الكرخ / إجراء عملية تجميلية جراحية خاصة للفكين بإستخدام تقنية التخطيط الافتراضي في مستشفى اليرموك التعليمي

صحة-الكرخ-إجراء-عملية-تجميلية-جراحية-خاصة-للفكين-بإستخدام-تقنية-التخطيط-الافتراضي-في-مستشفى-اليرموك-التعليمي-المصدر-وكالة-أرض-آشور-الاخبارية
اجرى فريق طبي متخصص في شعبة جراحة الوجه و الفكين في مستشفى اليرموك التعليمي عملية تجميلية جراحية مميزة و من النوع الخاص للفكين لشابة بعمر (21) عام بإستخدام تقنية التخطيط الافتراضي
ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي و رئيس شعبة جراحة الوجه و الفكين إستشاري طب و جراحة الوجه و الفكين
الدكتور (وليد خليل اسماعيل المشهداني) راجعت المريضة راجعت استشارية جراحة الوجه و الفكين و كانت تعاني من مشاكل في حياتها اليومية بسبب وجود تقدم شديد في الفك الاسفل و عدم قدرتها على اطباق الاسنان بصورة صحيحة مما أدى إلى مشاكل في مفصل الفك حيث اجريت لها كافة الفحوصات اللازمة و بناءا على نتائج الفحوصات تم تشخيص الحالة و تحديد نوع العملية و بعون الله تكللت العملية بالنجاح حيث تم إستخدام تقنية التخطيط الافتراضي حيث تم تقديم الفك العلوي و إرجاع الفك السفلي حسب المسافات المحددة بالتخطيط الافتراضي و بعدها تم تثبيت الكسور بإستخدام الصفائح المعدنية ، مؤكدا ان هذا النوع من العمليات يعتبر من العمليات التجميلية الخاصة حيث ساعدت في إعادة الحياة الطبيعية بشكل صحيح للمريضة وتخليصها من معاناة رافقتها طيلة سنوات و استخدام هذه التقنية الحديثة ساهم بشكل كبير في علاج الكثير من الحالات المستعصية و التشوهات الخلقية .
اعلام صحة الكرخ
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close