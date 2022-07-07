صحة الكرخ / إجراء عملية تجميلية جراحية خاصة للفكين بإستخدام تقنية التخطيط الافتراضي في مستشفى اليرموك التعليمي

اجرى فريق طبي متخصص في شعبة جراحة الوجه و الفكين في مستشفى اليرموك التعليمي عملية تجميلية جراحية مميزة و من النوع الخاص للفكين لشابة بعمر (21) عام بإستخدام تقنية التخطيط الافتراضي

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي و رئيس شعبة جراحة الوجه و الفكين إستشاري طب و جراحة الوجه و الفكين

الدكتور (وليد خليل اسماعيل المشهداني) راجعت المريضة راجعت استشارية جراحة الوجه و الفكين و كانت تعاني من مشاكل في حياتها اليومية بسبب وجود تقدم شديد في الفك الاسفل و عدم قدرتها على اطباق الاسنان بصورة صحيحة مما أدى إلى مشاكل في مفصل الفك حيث اجريت لها كافة الفحوصات اللازمة و بناءا على نتائج الفحوصات تم تشخيص الحالة و تحديد نوع العملية و بعون الله تكللت العملية بالنجاح حيث تم إستخدام تقنية التخطيط الافتراضي حيث تم تقديم الفك العلوي و إرجاع الفك السفلي حسب المسافات المحددة بالتخطيط الافتراضي و بعدها تم تثبيت الكسور بإستخدام الصفائح المعدنية ، مؤكدا ان هذا النوع من العمليات يعتبر من العمليات التجميلية الخاصة حيث ساعدت في إعادة الحياة الطبيعية بشكل صحيح للمريضة وتخليصها من معاناة رافقتها طيلة سنوات و استخدام هذه التقنية الحديثة ساهم بشكل كبير في علاج الكثير من الحالات المستعصية و التشوهات الخلقية .

اعلام صحة الكرخ

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