عالية نصيف تُعلق على الإيرادات التي حققتها الكمارك: ستصبح السبيل لإنقاذنا من الاقتصاد الريعي 

وصفت النائبة عالية نصيف الإيرادات المرتفعة التي حققتها الهيئة العامة للكمارك في شهر حزيران الماضي بأنها ” ستمهد الطريق لإنقاذ العراق من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط “.

وقالت في بيان اليوم :” ان هيئة الكمارك سجلت رقماً قياسياً مقارنة بشهور حزيران في السنوات السابقة، إذ بلغت إيراداتها أكثر من 99 مليار دينار على الرغم من إعفاء المواد الغذائية والإنشائية من الرسوم الكمركية وفق قرار مجلس الوزراء “.

وأضافت :” لطالما طالبنا الجهات المعنية خلال السنوات السابقة بالوقوف على عمل المنافذ الحدودية والنهوض بهذا القطاع المهم لكونه سيصبح واحداً من مصادر الدخل الأساسية للشعب، فمن الضروري جداً متابعة عمل الكوادر الوسطى في باقي الوزارات والهيئات عن كثب، فمنهم وكلاء ومدراء عامون بينهم سارق للمال العام وسارق للعقارات والذين سيتم استدعاؤهم تباعاً.. ومنهم النزيه والناجح في عمله ” ، مبينة ” ان هيئة الكمارك بعد أن تم الإلتفات إليها والوقوف على عمل المنافذ وإدارتها من قبل عناصر مهنية عادت إيراداتها لتضيف قوة للاقتصاد العراقي “.

وبينت نصيف :” ان هذه الإيرادات ستساهم قريباً في التقليل من مخاطر الاقتصاد الريعي المعتمد على صادرات النفط وتسهم في النهوض ببقية القطاعات المهمة فيما لو تم توظيف هذه الأموال بالشكل الصحيح “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط