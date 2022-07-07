كركوك .. تسجيل 700 حالة عنف ضد النساء منذ بداية العام الحالي

كشفت ژیان حميد مسؤولة فرع كركوك لاتحاد نساء كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 700 حالة عنف ضد النساء خلال النصف الاول من العام الحالي.

وقالت مسؤولة فرع كركوك لاتحاد نساء كوردستان في تصريح : “تم تسجيل 700 حالة عنف ضد النساء خلال النصف الاول من العام الحالي في مراكز شرطة كركوك”.

واضافت “هناك اسباب عديدة قد تؤدي الى اللجوء الى العنف الاسري ضد النساء والفتيات، منها اسباب اقتصادية، او سوء استخدام الانترنيت في المنزل، مما يدفعهن الى محاولة الانتحار او حرق انفسهن او هروبهن من المنزل”، مبينة “ان المرأة في كركوك لا تتمتع بأي حرية، واذا حاولت المرأة الدفاع عن حقوقها فأنها ستواجه بالعنف”.

واشارت الى انه “هناك نساء وفتيات قد اكملن دراستهن، الا انه لا يُسمح لهن بمزاولة العمل من قبل ذويهن، ولا يسمح لهن ايضا بالزواج بمحض إرادتهن، فلا تزال حرية المرأة مقيدة الى حد كبير”.

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