لا عواصف ترابية خلال هذين اليومين

ذكرت هيئة الأنواء الجوية عدم تسجيلها مؤشرات على حصول عواصف ترابية خلال اليومين المقبلين.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، إن “العراق يعاني من تصاعد مستمر للغبار، بسبب هشاشة الأرض والتغيرات المناخية وقلة الامطار وجفاف بعض الأنهر”.

وأضاف الجابري، أن “الهيئة ليست لديها مؤشرات على حدوث عواصف ترابية اليوم الخميس، والتصاعد الذي قد يحصل لا يؤثر على الحياة اليومية”.

وأشار، إلى أن “قسم التنبؤات لم يصدر عنه أي بيان رسمي بشأن حصول حدوث عواصف ترابية خلال أيام عيد الأضحى”.

وبين الجابري، أن “التحذيرات من حصول العواصف تصدر قبل يومين على اقل تقدير وذلك للتأكد ودقة المعلومة بشأن دقة العاصفة ومكان حدوثها وزوالها وسرعة الكتلة الهوائية التي ترافقها”.

ومضى الجابري، إلى أن “تصاعد الغبار في هذا الموسم سببه بالدرجة الأولى المنخفض الجوي الموسمي يؤثر على العراق ويتشكل على الأراضي الهندية الذي يحمل معه الكتل الهوائية الحارة”.

يذكر أن المنظمات الدولية كانت قد صنفت العراق ضمن أكثر خمس دول تأثراً بالمتغيرات المناخية.

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