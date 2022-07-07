لماذا يعتبر هاتف هواوي p50 برو هو الهاتف الذي لا بد منه لعام 2022

الهواتف الذكية هي النافذة الأساسية للشخص إلى العالم الأوسع عبر الإنترنت ، وجهاز الاتصال الرئيسي والرفيق الدائم ، مما يساعد على العمل واللعب والتواصل في هذا العصر الرقمي وحتى الاسترخاء. وذلك لأن أفضل الهواتف الذكية اليوم هي أكثر بكثير من مجرد هواتف — فهي تأتي بكاميرات حديثة ، وتصميمات أكثر أناقة ، وبطاريات عملاقة يمكنها مواكبة أسلوب حياتنا المحموم ، وسرعات شحن سريعة ، ومكتبات موسيقى وأكثر من ذلك بكثير. إلى جانب ذلك ، قم بتثبيت التطبيقات المناسبة على هاتفك وتعاون مع الملحقات المناسبة وهناك حجة مقنعة بأنك لا تحتاج إلى أي قطعة أخرى من التكنولوجيا ، حيث أن معظم الناس في الوقت الحاضر يستخدمون هواتفهم كجهاز أساسي في حياتهم اليومية.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، من المقرر أن تعلن هواوي تك للاستثمار في المملكة العربية السعودية عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد: سعر هواوي p50 الجديد معقول مع أحدث إضافة إلى خط إنتاج سلسلة بي. مع استمرار كل جزء من سلسلة بي للقصة الأسطورية للتصوير الفوتوغرافي من هواوي ، يمثل كل جيل ذروة الجماليات التكنولوجية والتصوير الذكي.

تعود هواوي p50 برو إلى الفلسفات التي تكمن في قلب التصوير الفوتوغرافي الراقي ، مع الكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة ذات الشكل الحقيقي التي تجدد تجربة الكاميرا من الرأس إلى أخمص القدمين ، والتصميم الأنيق الذي تم تصويره بواسطة الكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة ، وبطارية كبيرة تدعم 66 واط سلكي و 50 واط لاسلكي هواوي سوبر تشارج.

صحيح شكل كاميرا مزدوجة المصفوفة

تشتمل كاميرا هواوي p50 برو ترو–فورم ثنائية المصفوفة على مصفوفة الكاميرا الرئيسية القوية ومصفوفة سوبيرزوم. تم دمج الأجهزة مع هواوي إكس دي البصريات وهواوي إكس دي فيوجن برو صورة المحرك ، مما أدى إلى صور عالية الدقة التي هي أكثر إشراقا ، النار مع المزيد من الضوء التي اتخذت في ، ونظافة مع مزيد من التفاصيل. يوفر نظام تصفية الألوان الفائق الجديد مع محرك صور كروما الحقيقي وتقنية تقرير التنمية البشرية الفائق تحسينات شاملة للتفاصيل والألوان والنطاق الديناميكي. تدعم الكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة الشكل الحقيقي تسجيل فيديو 4 كيلو على كل من الأمام والخلف ، مما يوفر لقطات واضحة تماما من كل زاوية.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان المستخدمون يتطلعون إلى تصوير كائنات بعيدة ، فيمكنهم استخدام عدسة التكبير / التصغير الناظور التي تدعم أقصى نطاق تكبير يصل إلى 200 مرة.

تصميم كاميرا مزدوجة المصفوفة

تصميم هواوي p50 برو خارج هذا العالم. على عكس أي شيء آخر في السوق ، فإن تصميم الكاميرا المزدوجة المصفوفة هو مزيج مثالي من الشكل والوظيفة. إعداد الحلقة المزدوجة مذهل بصريا ويمكن التعرف عليه على الفور. يستخدم هواوي p50 برو شاشة منحنية 3 دي مع كاميرا ثقب واحد. مع شاشة إتش دي آر التي تدعم التدرج اللوني الكامل بي 3 ، فإنها توفر تجربة بصرية مذهلة لكل من ترفيه الفيديو واللعب على حد سواء. تتميز الشاشة على هواوي p50 برو بشاشة 6.6 بوصة 120 هرتز مع معدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز. مع تصنيف إب 68 ، يمكنك أن تكون متأكدا من أنك سوف تكون محمية من العناصر عند الخروج وحوالي.

بطارية كبيرة مع دعم سوبر تشارج

يحقق جهاز هواوي p50 برو توازنا مثاليا بين عمر البطارية وسرعة الشحن السريع. إنه يشتمل على بطارية ضخمة تبلغ 4360 مللي أمبير في الساعة في جسمه النحيف، بينما يدعم أيضا 66 واط هواوي سوبر تشارج و 50 واط لاسلكي هواوي سوبر تشارج.

ميزات الجهاز السوبر

تعمل هواوي p50 برو على إيموي 12 ، والتي توفر تجربة مستخدم مباشرة وسلسة وآمنة وموثوقة للعمل أو الدراسة أو الألعاب أو الترفيه أو تحرير الفيديو. بفضل ميزات الجهاز الفائقة ، قامت هواوي بدمج أدوات مختلفة في قائمة لوحة التحكم (الجهاز+). مع انتقاد بسيط ، يمكن للمستخدمين استكشاف لوحة التحكم والوصول السريع إلى تشغيل الصوت ، واي فاي وإعدادات بلوتوث ، مما يجعل من الاسهل للسيطرة على أجهزة متعددة كما لو كانوا السيطرة على جهاز واحد فقط.

مع نظام الملفات الموزع ، يمكن أن تعمل هواوي p50 برو أيضا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيا للكمبيوتر الشخصي، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الملفات التي يريدونها بسهولة أكبر من أي وقت مضى. وباستخدام هاتف هواوي p50 برو ، يمكن للمستخدمين أيضا نقل مكالمات ماي تايم إلى تلفزيون هواوي فيجن الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. يمكن للمستخدمين أيضا مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء الفيديو وحتى وضع علامة على الأماكن الرئيسية ، لعرض رؤى مهمة مباشرة.

من المقرر أن تحدث هواوي p50 برو ثورة حقيقية في قطاع الهواتف الرائدة هذا العام ، ولهذا السبب يتم الترويج لها كواحدة من أكثر الهواتف شعبية لعام 2022.

علاء التميمي

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