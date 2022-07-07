لمستخدمي آيفون.. 4 تصرفات خاطئة تستهلك البطارية بسرعة

خلود عمر

تدوم بطاريات آيفون لفترة طويلة، لكن بعض الأشياء التي تقوم بها يمكن أن تجعلها تنفد بشكل أسرع، بالإضافة إلى الظروف التي تترك فيها هاتفك والأنشطة التي تقوم بها، ومن هنا نوضح لك بعض من هذه السلوكيات الخاطئة.

4. درجات الحرارة الباردة

يمكن أن يكون لكل من البرودة والسخونة تأثيرات سلبية على جهاز الآيفون الخاص بك، إذ يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في ارتفاع درجة حرارة جهاز الآيفون.

ما يجعله يحتاج إلى استراحة قصيرة، وأيضًا البرودة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع.

كما تفيد شركة آبل أن استخدام جهاز iOS أو iPadOS في ظروف شديدة البرودة قد يؤدي إلى تقصير عمر البطارية مؤقتًا وقد يتسبب في إيقاف تشغيل جهازك، وفقاً لـ the sun.

وسيعود عمر البطارية إلى طبيعته عندما تعيد جهازك إلى درجات حرارة محيطة أعلى، وقد يتوقف جهاز iOS أو iPadOS الخاص بك عن الشحن إذا أصبح الجو باردًا جدًا.

3. سطوع الشاشة

يعد ضوء الشاشة أحد أكبر مصادر امتصاص البطاريات ،فإذا كنت تستخدم جهاز الآيفون الخاص بك كثيرًا، فمن الواضح أن البطارية ستعمل بشكل أسرع، وهذا يرجع في جزء كبير منه إلى الشاشة.

سيؤدي التأكد من إيقاف تشغيل الشاشة عند عدم استخدام هاتفك إلى توفير الأحمال أيضًا.

2. تطبيقات Rogue

ستستهلك التطبيقات التي تعمل في الخلفية طاقة البطارية، لذلك من الأفضل التحقق لمعرفة مقدار استخدام كل تطبيق.

ويمكنك أن ترى ذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات والضغط على البطارية، وستظهر لك قائمة بالتطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من طاقة البطارية.

انقر فوق كل واحد، وسوف توضح بالتفصيل عدد الدقائق التي يستخدمها التطبيق في الخلفية وعلى الشاشة.

1. تغطية شبكة ضعيفة

إذا كنت في مكان تغطية الشبكة به ضعيفة، فقد يؤثر ذلك على البطارية أيضًا، لأن هاتفك سيبحث باستمرار عن اتصال أفضل.

المصري اليوم

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