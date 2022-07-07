لمناقشة التعاون والتنسيق بين البلدين.. وزير الداخلية يلتقي السفير الأمريكي لدى العراق 

التقى وزير الداخلية السيد “عثمان الغانمي”، اليوم الأربعاء، سعادة السفير الأمريكي لدى العراق السيدة” ألينا رومانوفسكي ” وفي بداية اللقاء رحب السيد الوزير بضيفته، وبحث معها جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل.

كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين خاصة في المجال الأمني، واكد السيد الوزير على الاتفاقات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من بينها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي سياق اخر أشار السيد الغانمي الى ضرورة العمل مع المنظمات الدولية العاملة في العراق في مجال الهجرة، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم المقدم من هذه المنظمات خاصة في الجانب الإنساني.

من جانبها أشادت السيدة رومانوفسكي بجهود القوات الأمنية العراقية وما حققته في مكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدة حرص بلادها على تطوير العلاقات بين العراق وأمريكا.

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