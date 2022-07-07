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لمنع استحواذ التيارات الدينية مجددا منظمة  تطالب بمشاركة كافة القوى المدنية والمجتمع المدنى  بالحوار  الوطنى

ثقافة الحوار والوحدة في مواجهة الفتنة المذهبية

بيان صحفى

اشادت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بالجلسات التحضيرية للحوار الوطنى وتشكيل مجلس امناء الحوار الوطنى برئاسة ضياء رشوان واكدت انها ارسلت دعوة لادارة الحوار الوطنى للمشاركة بالحوار الوطنى باعتبارها احد هيئات المجتمع المدنى

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى القائمين على الحوار الوطنى بعدم استبعاد اى قوى مدنية او سياسية ليبرالية او يسارية او نقابات او منظمات مجتمع مدنى من المشاركة بالحوار الوطنى وكذا الشخصيات السياسية المعارضة

واكد ان مشاركة كافة القوى المدنية واليسارية والمنظمات سيمنع استحواذ اى تيارات دينية مجددا على غرار الاخوان الارهابية على الشارع المصرى والساحة المصرية

واشار رئيس المنظمة  نادى عاطف ان الحوار الوطنى يجب ان يضم مختلف التيارات السياسية والمدنية الداعمة للدولة المدنية ولدستور عام 2014 وكذلك كل من شارك ودعم ثورة 30 يونيو وعدم استبعاد اى تيار سياسى من المشاركة باستثناء التنظيمات المتورطة بالارهاب

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