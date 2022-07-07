مرور كربلاء : انخفاض كبير بعدد حوادث السير جراء توسعة الطرق

مرور كربلاء لرووداو: انخفاض كبير بعدد حوادث السير جراء توسعة الطرق

كشف مدير مرور محافظة كربلاء العميد نور بدر، عن انخفاض ملحوظ بعدد حوادث السير في المحافظة، جراء توسعة الطرق الحاصلة في كربلاء.

وقال العميد نور بدر لشبكة رووداو الاعلامية ان “الحوادث التي كانت تحصل في الطرق الخارجية كثيرة، وخاصة طريق كربلاء – النجف، والذي كان يسمى طريق الموت قبل ثلاث واربع سنوات”، مشيرا الى انه “وبفضل التوسعة التي حصلت بتوجيه من محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي للشوارع، انخفضت اعداد الحوادث بشكل كبير في المحافظة”.

ولفت مدير مرور كربلاء الى ان “السبب في أغلب الحوادث سابقا كانت الشوارع، لكن الان زالت هذه الاسباب، ومن يدخل الى محافظة كربلاء يلاحظ الفرق الكبير بتوسعة الطريق، وبالتالي انخفاض اعداد الحوادث المرورية بشكل كبير عما كانت في سنة 2020 و2021”.

يشار الى ان الحوادث المرورية المسجلة في محافظة كربلاء لشهر ايار الماضي بلغت 58 حادثاً، فيما بلغت الحوادث المرورية في شهر حزيران الماضي 52 حادثاً.

وتؤشر هذه الارقام انخفاضاً كبيراً، مقارنة بنفس الشهرين (ايار وحزيران) بالنسبة للعام الماضي 2021، بمعدل انخفاض يصل الى أكثر من 100 حادث مروري.

وسجلت البلاد، باستثناء إقليم كوردستان، خلال الأعوام الثلاثة الماضية 27195 حادثاً مرورياً بينها حوادث دهس، ذهب ضحيتها 6340 شخصاً.

في عام 2021، عزت مديرية المرور العامة، ارتفاع نسب الضحايا وحوادث السير إلى ثلاثة أسباب رئيسة، منها المطبات والحفر الموجودة في الطرق، فضلا عن الظروف الجوية، بالإضافة إلى غياب المتانة في المركبات المستوردة.

يشار الى أن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، وافق في وقت سابق على شراء كاميرات حديثة ورادرات بقيمة مالية تصل إلى (200 مليون دينار) تُغني عن تواجد ضباط المرور ومراقبة المخالفات.

في نهاية عام 2019، قال مدير برنامج رصد الإصابات الخارجية في وزارة الصحة العراقية، أحمد أبو رغيف، إن “إحصائيات الوزارة عن الحوادث المرورية خلال الأعوام العشرة الأخيرة تظهر حصول 66 ألف حادث مروري، سبّبت وفاة 22 ألفاً و952 شخصاً، فضلاً عن إصابة 79 ألفاً آخرين”.

مديرية المرور العامة في العراق، قالت في وقت سابق إنها سجلت أكثر من 2000 حالة وفاة جراء حوادث السير في عام 2021.

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