مقر الرئيس بارزاني: المهم في العملية السياسية العراقية تنفيذ الدستور ومبادئ الشراكة والتوازن والتوافق

أكد مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء الأربعاء، أن المهم لدى الرئيس بارزاني في العملية السياسية العراقية هو تنفيذ الدستور وبرنامج الحكومة الذي يجب أن يعتمد على مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

وقال مقر الزعيم الكوردي في بيان: «نشرت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أن الرئيس مسعود بارزاني بعث رسائل إلی قادة الإطار التنسیقي بشأن العملية السياسية واسم المرشح لمنصب رئيس وزراء الحكومة العراقیة المقبلة».

وأضاف «نعلن للرأي العام وجميع الأطراف أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة».

وأكد البيان، أن «المهم لدى الرئيس بارزاني في العملية السياسية العراقية والحكومة المقبلة ليس اسم أي شخص وأي جهة، بل تنفيذ الدستور وبرنامج الحكومة العراقية المقبلة، والذي يجب أن یستند علی المبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوازن والتوافق».