موعد وقفة عرفة 2022 في العراق.. «اختلاف بين السنة والشيعة»

يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخاصة مع إعلان المملكة العربية السعودية، استطلاع رؤية هلال ذي الحجة وبداية شهر الحج، وهو الأمر الذي تزامن معه البحث عن كل ما يتعلق بعيد الأضحى المبارك، ومن بينها موعد وقفة عرفات، وكان العراقيون من أكثر الناس بحثا عن موعد وقفة عرفة 2022 في العراق.

اختلاف في موعد وقفة عرفة 2022 في العراق

وتصدر موعد وقفة عرفة 2022 في العراق، محرك البحث عبر منصة جوجل، وخاصة في ظل حالة الجدل التي حدثت بين الشيعة والسنة داخل العراق؛ ففي الوقت الذي أعلن فيه ديوان الوقف السني في العراق أن يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو الجاري، يوافق التاسع من شهر ذي الحجة، وبالتالي فإن أول أيام عيد الأضحى يوم السبت الموافق 9 يوليو، ذكر ديوان الوقف الشيعي العراقي، أن موعد وقفة عرفة 2022 في العراق، يكون يوم السبت الموافق 9 يوليو بينما أول أيام عيد الأضحى يكون الأحد.

طقوس عيد الأضحى المبارك

ويشتهر العراق بمجموعة من العادات والتقاليد والطقوس المختلفة الخاصة بعيد الأضحى المبارك؛ ومنها الحرص على الاستيقاظ مبكراً وارتداء الملابس الجديدة والتوجه إلى المساجد والساحات العامة لآداء صلاة العيد، ثم العودة سريعا إلى المنزل لذبح الأضاحي التي يحرص أغلب العراقيين على ذبحها، وبعدها يتم إعداد الفطار، والخروج وتبادل التهاني المعايدات.

وتتجه أنظار العالم خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة إلى المملكة العربية السعودية؛ نظرا لارتباط هذا الشهر المبارك بموسم الحج، وتحديدا يوم عرفة، حيث يصعد الحجاج إلى الجبل بعد صلاة الظهر وحتى مغيب الشمس.

واستقبلت المملكة العربية السعودية مليون حاج هذا العام من الداخل والخارج، وهو عدد يعد كبيرا مقارنة بأعدد الحجاج في العام الماضي التي بلغت 60 ألف حاج؛ منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.