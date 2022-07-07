نيجيرفان بارزاني يهنئ الزهاوي بتعيينه وزيراً للمالية في الحكومة البريطانية

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني،الأربعاء، ناظم الزهاوي بمناسبة تعيينه وزيرا للمالية في الحكومة البريطانية.

وقال نيجيرفان بارزاني عبر تويتر: «أتقدم بأحر التهاني إلى صديقي الزهاوي بمناسبة تعيينه وزيرا للمالية في المملكة المتحدة».

وأضاف «أتمنى له كل التوفيق في منصبه الجديد».

وفي وقت سابق اليوم، هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السياسي الكوردي البريطاني ناظم الزهاوي، بتعيينه وزيراً جديداً للمالية في بريطانيا.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «كاك ناظم الزهاوي أهنئك باختياركم وزيراً للمالية البريطانية».

وأضاف «أتطلع لمواصلة عملنا المشترك لتعزيز الصداقة القوية بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة».

وكانت الحكومة الحكومة البريطانية أعلنت الثلاثاء، تعيين وزير التعليم في الحكومة الحالية الكوردي ناظم الزهاوي، وزيرا للمالية.

جاء ذلك بعد استقالة وزيري المالية والصحة في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بشكل متعاقب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط