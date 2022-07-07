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ياسمين صبري تكشف حقيقة صورتها المثيرة للجدل

ياسمين صبري

نشرت الفنانة المصرية مؤخراً صورة ظهرت فيها بمظهر مختلف يوحي بأنها تخلت عن شعرها

  • القاهرة – أحمد الريدي
من جديد عادت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، إلى الواجهة، بعد ابتعادها لفترة منذ الإعلان عن طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

ويبدو أن الفنانة المصرية تقضي إجازة صيفية في إسبانيا، قبل أن تعود من جديد لممارسة نشاطها الفني بمصر، خاصة أنها كانت بعيدة عن الساحة على مدار العامين الماضيين.

ونشرت ياسمين صبري مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت الجدل، حيث ظهرت فيها بمظهر مختلف، يوحي بأنها تخلت عن شعرها الطويل وهو ما دفع جمهورها ومتابعيها لسؤالها عن الأمر.

لكنها ردت عبر خاصية القصص المصورة على “إنستغرام”، لتؤكد على أنها لم تقم بقص شعرها، وإنما قامت بعمل “نيو لوك” استخدمت فيه إطلالة يطلق عليها “كحكه”، وهو ما أوحى للمتابعين بأنها تخلت عن شعرها الطويل الشهير.

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