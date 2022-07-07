900 إصابة بداء الكلب

بغداد: شذى الجنابي

سجّلت وزارة الصحة ارتفاعاً في معدلات الإصابة بداء الكلب خلال العام الحالي وقلة اللقاحات المتوفرة في المؤسسات الصحيَّة بسبب كلفتها الباهظة، ودعت الجهات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة للتخلص من الكلاب السائبة. وقال مدير دائرة الصحة العامة في الكرخ الدكتور قصي نعمة الحسناوي : إنَّ “أعداد الكلاب السائبة في العاصمة تراوحت بين 150ـ 200 ألف كلب، تم التخلص مما يقارب 12 ألفاً منها، وما زالت أعداد كبيرة منها تسبب الأذى للمواطنين”. وأشار إلى تسجيل 900 إصابة هذا العام، موضحا أنَّ كل شخص يتعرض إلى عضة كلب يُعطى لقاحات بجرع تصل بين 4ـ5 جرعات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط