أفضل عروض هواوي على الساعات 2022

إذا كنت في السوق لجهاز ملابس الروبوت ثم وهذا هو بالتأكيد صفقة كنت تريد أن تبحث في. تقدم هواوي عروض على الساعات لا تزال واحدة من أفضل ، إن لم يكن أكثر من المرغوب فيه التي تعمل بالطاقة جوجل يمكن ارتداؤها هناك اليوم ، الجانب السلبي الوحيد ، بطبيعة الحال ، يجري سعره حاد. اليوم ، تلقت ساعة ذكية خصومات كبيرة ، والعروض والادخار تختلف اختلافا كبيرا اعتمادا على الطبقة التي تختارها.

فوائد ساعة هواوي الذكية

كما هو الحال دائما ، دعونا نبدأ الأمور بإيجابيات امتلاك ساعة هواوي الذكية–التي يوجد منها الكثير! هواوي جيدة جدا في الكثير من الأشياء ، وعلى الرغم من مشاكلها الحالية مع جوجل ، فإن الشركة لا تزال جيدة هناك في أعلى 1 ٪ عندما يتعلق الأمر بالبرمجيات والتصميم الصناعي.

التصميم

هواوي ستصنع هواتف رائعة المظهر. تعرف الشركة ما تفعله في هذا الصدد ، لذلك ليس من المستغرب أن تبدو أجهزتها القابلة للارتداء جيدة جدا أيضا. أنا حاليا تشغيل هواوي ووتش جي تي 2 برو في الوقت الراهن ، وأنه هو يمكن ارتداؤها مذهلة. يبدو وكأنه ساعة مناسبة ، وهذا يعني أنها تبدو باهظة الثمن ، وأنها مريحة للغاية لارتداء.

تصنع هواوي مجموعة من الساعات الذكية أيضا ، من ساعة هواوي ديزاين بورشه فائقة الجودة جي تي 2 إلى ساعة هواوي إتش تي 2 إي التي يمكن الوصول إليها أكثر من غيرها فيما يتعلق بالسعر. ساعتي ، ساعة هواوي جي تي 2 برو ، تقع أسفل بورشه المصممة بسعر 249.99 دولار. إذا كنت تريد الإصدار غير المحترف من هذه الساعة ، فيمكنك استلامه بعرض.

من منظور التصميم الخالص ، فإن الساعات الذكية من هواوي كلها أجهزة رائعة المظهر ، مصقولة من مواد متميزة. انهم جميعا مصممة أيضا لتبدو وكأنها الساعات الفعلية ، على عكس ووتش أبل. هذا يعني أنك تحصل على شاشة دائرية ، وأشرطة مناسبة ، وأزرار مثبتة على الجانب تنهي جمالية “الساعة التقليدية” بشكل مثالي. إذا كنت تريد الأفضل ، فيما يتعلق بالتصميم ، فانتقل إلى ساعة بورش ديزاين هواوي جي تي 2 أو ساعة هواوي جي تي 2 برو. تفضل القيمة مقابل المال?

احصل على ساعة هواوي جي تي 2.

داخليا ، تعمل جميعها على نفس البرنامج ، لذا فإن الميزات وما يمكنك فعله بها – من أغلى طراز إلى أرخص طراز – متطابقة إلى حد ما. المزيد عن هذا في بعض الشيء على الرغم من. مثل أجهزة ساعة ذكية من سامسونج ، وقد صممت هواوي الأجهزة القابلة للارتداء لتبدو وكأنها الساعات الفعلية وذلك لمناشدة تلك التي ترتدي حاليا ساعة ولكن أيضا تريد مكافأة إضافية من وظائف ساعة ذكية.

من منظور التصميم ، أعتقد أن هواوي تصنع بعضا من أفضل الأجهزة القابلة للارتداء في السوق الآن. إنها بالتأكيد هناك مع أفضل منهم ، بما في ذلك سامسونج ، الأحفوري ، وأبل ، و غارمين. أنت أيضا مغطى لمعظم الأشياء المعتادة لتتبع اللياقة البدنية أيضا ، على الرغم من أن منصة هواوي ليست متطورة تماما مثل منصة غارمين في هذا الصدد. هو ، ومع ذلك ، أكثر من يساوي ارتداء نظام التشغيل.

عمر البطارية

أحد المجالات التي تتألق فيها ساعات هواوي الذكية حقا هو عمر البطارية. بلدي هواوي ووتش جي تي 2 سوف تستمر لي لمدة أسبوع تقريبا من تهمة واحدة. وهذا مع تشغيل جميع مميزات التتبع. لقد حصلت على ساعة هواوي جي تي 2 لفترة من الوقت الآن ، ربما ستة أو سبعة أشهر ، لكنني استبدلتها بساعة ممن لهم ، وهي ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل ، ولكن بعد شهر من استخدامها قررت العودة إلى ساعة هواوي جي تي 2. والسبب? عمر البطارية.

إذا كان عمر البطارية مهم بالنسبة لك كمستخدم ساعة ذكية ، يمكنك ببساطة لا يمكن استخدام أبل ووتش أو ارتداء الأجهزة القابلة للارتداء نظام التشغيل. أنها تمتص في هذا الصدد. إذا كنت تريد عمر بطارية جيد ، مما يعني ما يصل إلى أسبوع بشحنة واحدة ، فإن خياراتك الوحيدة هي ساعات هواوي الذكية أو أجهزة تتبع اللياقة البدنية المخصصة من غارمين فيتبيت. في هذا السياق ، ترفع هواوي نفسها إلى ما هو أبعد من جميع نظرائها “ساعة ذكية حقيقية” – لا شيء آخر في والتسوس/وير أوس/تايزن الفضاء يأتي حتى عن بعد قريبة من عمر البطارية لمدة أسبوع.

تتبع اللياقة البدنية

فيما يتعلق بتتبع اللياقة البدنية واللياقة البدنية بشكل عام ، فإن منصة هواوي القابلة للارتداء جيدة جدا. لديك برامج تمارين مدمجة للجري والمشي والسباحة والجولف على سبيل المثال لا الحصر ، بالإضافة إلى مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم ومستويات التوتر وتمارين التنفس ودعم سبو2 ، حتى تتمكن من مراقبة مستويات الأكسجين في الدم.

في هذا السياق ، أنت مغطى بشكل أساسي لجميع الاحتمالات. يمكنني استخدام بلدي هواوي ووتش جي تي 2 تتبع وتسجيل أشواط بلدي. مع ذلك ، يمكنني مراقبة سرعتي لكل كيلومتر ، وحرق السعرات الحرارية ، ومعدل ضربات القلب. في الأساس ، كل الأشياء التي تحتاجها عند الجري. الشاشة كبيرة ومشرقة بما يكفي لرؤية كل شيء في لمحة وأجد مقاييس هواوي أثناء التنقل أعلى بكثير من ارتداء نظام التشغيل.

للوصول إلى أي من إعدادات اللياقة البدنية و/أو الصحة المذكورة أعلاه ، ما عليك سوى النقر فوق الزر العلوي على جانب الساعة وسيقدم لك قائمة بجميع الخيارات. يمكنك حتى برمجة الزر الثاني للقيام بكل ما تريد. على بلدي هواوي ووتش جي تي 2 ، لدي مجموعة لتسجيل أشواط بلدي ، وذلك بمجرد أن أحصل على الذهاب أنا فقط انقر عليه و هواوي ووتش جي تي 2 يبدأ تتبع بلدي المدى ، في حين عرض جميع المعلومات التي أحتاج إليها على الشاشة.

لا يمكنك ربط ساعة هواوي جي تي 2 ، أو أي ساعة هواوي الذكية مع سترافا ، للأسف ، ولكن هواوي هيلث أكثر من كافية لتتبع أشواط الخاص بك ورصد التقدم المحرز الخاص بك. نظرا لمدى شعبية منتجات هواوي، أنا مندهش من أن سترافا لم تضيف الدعم لهم. عبرت الإصبع يحدث هذا عاجلا وليس آجلا ، لأنه سيجعل الجهاز القابل للارتداء مثاليا تقريبا.

دعم أندرويد وآيفون

ستعمل جميع اجهزة هواوي القابلة للارتداء ، بما في ذلك ساعة هواوي جي تي 2 ، مع كل من هواتف آيفون وأندرويد. كل ما عليك فعله هو تحميل هواوي وير او هواوي هيلث ثم اتبع الخطوات الإقران الساعة بهاتفك. مع إقران الساعة ، يمكنك تحديد ما يأتي من خلال ساعتك من هاتفك–أشياء مثل الرسائل النصية ، واتساب ، وأكثر من ذلك.

يمكنهم القيام بالإشعارات الأساسية

تعتبر ساعات هواوي رائعة لفحص المكالمات والإشعارات. يمكنك سحب أساسا من خلال كل شيء من هاتفك إلى معصمك ، وهي ميزة العديد من المستخدمين مثل. ومع ذلك ، إذا لم تكن منزعجا من هذا ، أو إذا كنت لا تريد إخطارات مزدوجة ، واحدة على هاتفك وأخرى على معصمك ، فستكون الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي مناسبة لك.

يمكنني استخدام بكسل 5 في الوقت الراهن ، وداخل هواوي الصحة ، ويمكن إعداد الإخطارات لمعظم التطبيقات الأساسية بلدي على هاتفي ، لذلك عندما أحصل على ال واتس أب أو سكايب أو رسالة فرق ، فإنه ينبثق على معصمي. يمكنك أيضا إجراء مكالمات على ساعة هواوي جي تي 2 أيضا ، كما أن السماعة عالية وواضحة بشكل مدهش.

الإخطارات أساسية في أحسن الأحوال ؛ لا يمكنك الرد على الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني على ساعة هواوي الذكية ، لذلك هو أكثر من إشعار ثانوي.

هواوي الصحة جيدة

إذا كنت تستخدم ساعة هواوي الذكية ، فستحتاج إلى تثبيت هواوي هيلث على هاتفك. هذا البرنامج هو المكان الذي يتم فيه تتبع جميع بيانات اللياقة والصحة الخاصة بك. إنه أيضا المكان الذي تتحكم فيه في إعدادات الساعة منه. داخل هواوي هيلث ، يمكنك تغيير إعدادات ساعتك ، وتنزيل وتعيين وجوه جديدة ، وتخصيص الإشعارات التي تأتي من هاتفك إلى الساعة.

أنا أميل إلى استخدام بلدي هواوي ووتش جي تي 2 كما تعقب اللياقة البدنية. هذا هو السبب رقم 1 الذي أستخدمه–هذا ، وأنا حقا أحب الطريقة التي تبدو بها بطاريتها تدوم لمدة 7-8 أيام في كل مرة. بالنسبة لي ، تبدو ساعة هواوي جي تي 2 برو أفضل من معظم ساعات غارمين/فوسيل الذكية ، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون بارعة في تتبع وتسجيل البيانات مثل تلك ، إلا أنها بالتأكيد أكثر من كافية للمستخدمين الأساسيين والمبتدئين الذين يتطلعون إلى الحصول على بعض التعليقات على نشاطهم.

على سبيل المثال ، عندما أركض – وقد قمت بإقران بعض سماعات الرأس بساعة هواوي جي تي 2 – ستقوم بتحديثي على السرعة والمسافة ومعدل ضربات القلب. في كل مرة تكمل فيها كيلومترا واحدا ، ستخبرني ساعة هواوي جي تي 2 بمدى سرعتي ومعدل ضربات قلبي الحالي. انها فائقة مفيد. وإذا كنت

لا تريد إشعارات صوتية ، فإن نظرة سريعة على معصمك في منتصف المدى تخبرك بكل ما تحتاج

لمعرفته حول السرعة والأوقات

علاء التميمي

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