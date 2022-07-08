الاطار يشرك المستقلين بكتابة برنامج الحكومة المقبلة

اكد السياسي المقرب من الاطار التنسيقي سعد المطلبي , الخميس , ان قوى الاطار شكلت لجنة لكتابة البرنامج الحكومي وبمشاركة المستقلين, مشيرا الى ان الاطار فتح الأبواب لمن يرغب بالمشاركة من بقية القوى السياسية الا انه لاتوجد أي استجابة للان

وقال في حوار ان قادة الاطار التنسيقي اكدوا على كتابة البرنامج الحكومي المقبل قبل ان تتم عملية اختيار على رئيس الحكومة المقبل الذي سيلزم بتنفيذ البرنامج خلال المرحلة المقبلة ” .

وأضاف ان “قادة الاطار التنسيقي شكلوا لجنة لكتابة البرنامج الحكومي المقبل من قبل متخصصين وبمشاركة المستقلين ولمن يرغب ” , مؤكدا ان ” الاطار جعل الأبواب مفتوحة لبقية القوى السياسية للمساهمة بكتابة البرنامج الحكومي ” .

من جانب اخر اكد المطلبي ان “آلية اختيار رئيس الحكومة ستتم عبر التصويت لقوى الاطار التنسيقي وحلفائهم من المستقلين وعزم والبالغ عددهم مايقرب من 180 نائب , حيث سيتم التصويت سريا ومن يحصل على اعلى الأصوات سيفوز بالمنصب ”

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط