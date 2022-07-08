التضخم يضرب اقتصادات العالم.. والبلدان الفقيرة تواجه مخاطر نقص الغذاء

تشهد الحرب الأوكرانية تسارعًا في الأحداث التي يمتد أثرها خارج حدود طرفي الصراع، حيث تتقدم القوات الروسيأماني مباركة شرقي أوكرانيا وتسيطر على العديد من المناطق، بينما على الجانب الآخر من العالم تواجه العديد من الدول تداعيات هذه الحرب، وخاصة الاقتصادية، ما بين ارتفاع الأسعار والتضخم، ومخاوف من نقص الغذاء الذي بات يهدد حياة الملايين من البشر. أماني مبارك تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي تتكشف هذه الأزمة مع عدم تعافي الاقتصاد العالمي بالكامل من الوباء، إذ أنه حتى قبل الحرب ، كان التضخم في العديد من البلدان يرتفع بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب ودعم السياسات خلال الوباء ، مما أدى إلى تشديد السياسة النقدية. بالإضافة إلى أن الحرب تسببت في اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية. وذكرت تقارير اقتصادية أن الحرب ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وزيادة التضخم. وارتفاع المخاطر الاقتصادية الإجمالية بشكل حاد. حيث شهد النمو الاقتصادي العالمي تراجعًا حادًا بنسبة تتخطى 3.6٪ في كل من 2022 و 2023. أما أسعار الطاقة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل حرب أوكرانيا، استمرت في الارتفاع المطرد بعد الحرب، وبلغت نسبة التضخم حوالي سبعة في المائة في العديد من البلدان الأوروبية. كما أصبحت المواد الغذائية ، وخاصة القمح وزيت عباد الشمس ، التي تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها ، أكثر تكلفة بكثير، وسط تحذيرات من حدوث أزمة اقتصادية خطيرة بدرجات متفاوتة. كما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن التضخم يضرب مستويات المعيشة ويقلل من إنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم ، وأصبحت الأعمال التجارية أقل تفاؤلاً بشأن الإنتاج المستقبلي. من جانبها أوضحت الخبيرة الاقتصادية كاتارزينا كوتشاركزيك، أن "التضخم يلتهم القوة الشرائية من ناحية ويضر بالقدرة التنافسية للشركات من ناحية أخرى، وعلى المدى الطويل ، قد يؤدي ذلك إلى إبطاء الاقتصادات العالمية وتراجع في الوظائف، مشيرة إلى أن جميع الحكومات حاليًا تتعرض لضغوط كبيرة لمواجهة القلق المتزايد لدى المستهلكين والشركات الذين يرون فواتيرهم ترتفع بشكل كبير ومستوى معيشتهم في خطر، خاصة وأن الأسعار ترتفع بمثل هذا المعدل لدرجة أنهم بالكاد يعرفون كيف يوقفونها. وتابعت، هذه المرة ، فإن محافظ الناس في خطر ، وهذا يوضح الكثير عن الحجم الحقيقي والخطر المحتمل للتحدي الجديد الذي يُفرض على العالم السياسي ". محذرة من أن المستقبل الاقتصادي للعديد من دول العالم بات أكثر قتامة، قائلة: تنتظرنا سنوات صعبة. يزيد الإنفاق المرتفع من عجز الميزانية ويرفع الأسعار بشكل كبير ، مما يغذي التضخم، ويجب ألا نتوهم بأن أي دولة يمكنها أن تنجو تمامًا من الآثار الاقتصادية لهذه الحرب. https://blogs.imf.org/wp-content/uploads/2022/04/WEO-Chapter-1-Blog-Chart-1.png لافتة إلى أن العديد من البنوك المركزية ، مثل الاحتياطي الفيدرالي ، قد تحركوا بالفعل نحو تشديد السياسة النقدية. لكن الاضطرابات المرتبطة بالحرب تؤدي إلى تضخيم تلك الضغوط. مشددة، نتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ، وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا. أزمة في الطاقة والغذاء فيما أشارت تقارير اقتصادية إلى أن الحرب كانت بمثابة صدمة أضيفت إلى سلسلة صدمات ضربت الاقتصاد العالمي منذ بدء جائحة كورونا، ستنتشر آثارها على نطاق واسع - من خلال أسواق السلع ، والتجارة ، والروابط المالية. حيث تعد روسيا موردًا رئيسيًا للنفط والغاز والمعادن ، إلى جانب أوكرانيا التي تعد مصدرًا للقمح والذرة. وأدت الحرب إلى انخفاض المعروض من هذه السلع، ومن ثم ارتفاع أسعارها بشكل حاد. وستتأثر أوروبا بشكل خاص بارتفاع أسعار الغاز ونقص الإمدادات، حيث تواجه معضلة التدفئة في الشتاء وتشغيل المصانع وخلافه، بينما تواجه دول أفريقيا مخاوف نقص الغذاء وحدوث مجاعة جراء نقص توريدات القمح والحبوب من أوكرانيا. وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن يقع أكثر من 6 ملايين شخص في" أزمة أو حالة طوارئ أو مستويات كارثية من الجوع " خلال الشهرين المقبلين، في الصومال وبعض البلدان الأفريقية الأخرى. بالإضافة إلى وجود نحو 5 مليون لاجئ أوكراني اتجهوا لدول الجوار، وخاصة بولندا ورومانيا ومولدوفا والمجر ، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي. أضاف تقرير صادر صندوق النقد الدولي، أن الخطر من أن تنحرف توقعات التضخم بعيدًا عن أهداف التضخم للبنك المركزي ، يتزايد، مما دفع صانعي السياسة إلى استجابة أكثر صرامة وتشديدًا. علاوة على ذلك ، قد تؤدي الزيادات في أسعار الغذاء والوقود إلى زيادة كبيرة في احتمالات الاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة. موضحًا أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية والزيادة في أسعار الفائدة العالمية سيؤدي إلى زيادة تقليص الحيز المالي ، وخاصة بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المستوردة للنفط والأغذية. الحرب تغير وجه الاقتصاد العالمي أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب تزيد من خطر حدوث انقسام دائم للاقتصاد العالمي إلى كتل جيوسياسية ذات معايير تكنولوجية متميزة وأنظمة دفع عبر الحدود وعملات احتياطية. مشددًا على أن مثل هذا التحول من شأنه أن يتسبب في خسائر في الكفاءة على المدى الطويل ، ويزيد من التقلبات ، ويمثل تحديًا كبيرًا للإطار القائم على القواعد الذي حكم العلاقات الدولية والاقتصادية على مدى السنوات الـ 75 الماضية. وستحتاج العديد من الاقتصادات إلى توحيد موازينها المالية. فيما لا ينبغي أن يعيق هذا الحكومات عن تقديم دعم جيد التوجيه للفئات الضعيفة من السكان، لا سيما في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. في ذات السياق قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" للحرب في أوكرانيا التي تشمل نموًا أضعف وتضخمًا أقوى وأضرارًا طويلة الأمد محتملة لسلاسل التوريد. خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 3٪ من 4.5٪ توقعتها في ديسمبر وضاعفت توقعاتها للتضخم إلى ما يقرب من 9٪ لدولها الأعضاء البالغ عددها 38. وفي عام 2023 ، توقعت المنظمة أن يتباطأ النمو إلى 2.8٪. وحذرت من أن سعر الحرب قد يكون "أعلى" ، واصفة قائمة طويلة من المخاطر التي تتراوح من الانقطاع المفاجئ للإمدادات الروسية في أوروبا إلى نقاط الضعف في الأسواق المالية من الديون المرتفعة وأسعار الأصول المرتفعة. وقالت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية: "كانت هناك عدة تغييرات مهمة في البيئة الاقتصادية العالمية في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك تداعيات الوباء واستمرار الضغوط التضخمية بشكل أكبر من المتوقع، ومع ذلك ، فإن التغيير الأكبر الوحيد هو التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا. لقد أجبرت الآثار المبكرة لارتفاع الأسعار البنوك المركزية بالفعل على تشديد السياسة النقدية ، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، على سبيل المثال ، أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة بلغت 50 نقطة أساس الشهر الماضي. في غضون ذلك ، تعيد الحكومات التفكير في خطط الإنفاق وهي تحاول إيواء الأسر. مشددة على أنه "سيتعين على البنوك المركزية إجراء توازن دقيق بين إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء ، خاصة عندما لم يكتمل الانتعاش بعد". قال الخبير الاقتصادي، لورانس بون ، إن الاضطراب في الاقتصاد العالمي قد يترك تأثيرًا دائمًا على الاستثمار. مضيفًا، "لقد تعرضنا لسلسلة من الصدمات ، أولها الوباء ، ثم الحرب ، وفي بعض البلدان لم يتعاف جانب العرض من الاقتصاد بشكل كامل". وكلما طال أمد ذلك ، كلما تعطلت سلاسل التوريد العالمية وقلت الرغبة في الاستثمار. مؤكدًا "أن هناك مخاطر واضحة من أن النمو قد يتباطأ بشكل أكثر حدة مما كان متوقعًا قبل بدء الحرب، كما أن الضغوط التضخمية يمكن أن تشتد أكثر". التضخم يصل إلى أعلى مستوياته منذ 4 عقود أفاد تقرير صادر عن مؤسسة بلومبيرغ بأن معدل التضخم في الولايات المتحدة بلغ أسرع وتيرة له منذ عام 1982، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بمعدل سنوي 7.5٪ ، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي تجاوز فيه التضخم المعدل السنوي البالغ 6٪. وفي إيطاليا بلغ التضخم نسبًا مرتفعة ما أثر بشكل مباشر على فواتير المرافق ، حيث ارتفعت تكاليف الغاز والكهرباء بأكثر من 50٪ . في المقابل ، أدت تكاليف الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكلفة تشغيل المصانع ونقل البضائع ، ومن ثم ارتفاع الأسعار أيضًا في مجالات أخرى ، مثل المواد الغذائية والسلع المصنعة. كما بلغ معدل التضخم في ألمانيا نحو 4.9٪ ، بانخفاض عن 5.3٪ في ديسمبر - وهي المرة الثانية فقط التي يتجاوز فيها 5٪ منذ إعادة التوحيد في عام 1990 - ومن المتوقع أن يظل مرتفعًا حتى نهاية العام على الأقل. وبحسب التقرير، كانت الارتفاعات الأكثر إثارة للصدمة هي للتدفئة والبنزين والديزل والكهرباء والنفط - والتي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك زادت في بعض الحالات بنسبة تصل إلى 50٪. وصف التقرير، أن موجة التضخم العالمية إلى "ركوع" باكستان على ركبتيها. حيث ارتفع معدل التضخم إلى 13٪ في يناير ، كما انخفضت قيمة العملة الوطنية ، الروبية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 17٪ ، تاركة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​، التي أنفقت بالفعل نصف دخلها على الغذاء ، تكافح من أجل التكيف. الاقتصادات النامية.. ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع دخل الفرد توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له في يونيو المنصرم، أن ينخفض ​​النمو العالمي من 5.7 في المائة في عام 2021 إلى 2.9 في المائة عام 2022 - أقل بكثير من 4.1 في المائة الذي كان متوقعًا في يناير. ومن المتوقع أن يظل حول تلك الوتيرة خلال 2023-2024، حيث تعطل الحرب في أوكرانيا النشاط والاستثمار والتجارة على المدى القريب ، ويتم سحب مواءمة السياسة المالية والنقدية. نتيجة للضرر الناجم عن الوباء والحرب ، سيكون مستوى دخل الفرد في الاقتصادات النامية هذا العام أقل بنسبة 5 في المائة تقريبًا من اتجاهه السابق للوباء. أضاف التقرير، إن الحرب في أوكرانيا ، وعمليات الإغلاق في الصين ، واضطرابات سلسلة التوريد ، وخطر الركود التضخمي ، كلها عوامل تقوض النمو. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "بالنسبة للعديد من البلدان ، سيكون من الصعب تجنب الركود. "الأسواق تتطلع إلى الأمام ، لذلك من الضروري تشجيع الإنتاج وتجنب القيود التجارية. مشددا على أن هناك حاجة إلى تغييرات في السياسة المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون لمواجهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة ". وأوضح أيهان كوس ، مدير مجموعة آفاق البنك الدولي: "سيتعين على الاقتصادات النامية أن توازن بين الحاجة إلى ضمان الاستدامة المالية والحاجة إلى التخفيف من آثار أزمات اليوم المتداخلة على أفقر مواطنيها". مشيرًا إلى أن حماية استقلالية البنك المركزي يمكن أن يرسخ بشكل فعال توقعات التضخم ويقلل من الآثار السلبية للتضخم. محذرًا من أنه إذا ظل التضخم مرتفعًا ،فأن ذلك قد يؤدي إلى انكماش عالمي حاد إلى جانب الأزمات المالية في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. الدول العربية.. نقص القمح وارتفاع أسعار الغذاء وفي أبريل 2022، ذكر تقرير صندوق النقد العربي، أن معدل التضخم في الدول العربية ارتفع إلى ما يقرب من 7.5 في المائة عام 2022 ، مقارنة بـ 5.7 في المائة عام 2021 . وأوضح أنه من المتوقع ظهور بعض الضغوط التضخمية خلال أفق التوقعات بسبب الزيادة المتوقعة في مستويات الطلب الكلي. ارتفاع معدلات ضريبة الاستهلاك في بعض الدول العربية ، وانخفاض قيمة بعض العملات العربية مقابل العملات الرئيسية ، وتأثير عوامل التضخم الأخرى التي تختلف من دولة عربية إلى أخرى. ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم انخفاضًا نسبيًا في عام 2023 ليصل إلى 7٪. وفي عام 2023 ، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل النمو في الدول العربية إلى 4٪ بسبب تراجع الطلب العالمي، والانخفاض المتوقع في أسعار السلع الأساسية. حذرت الأمم المتحدة من أن تداعيات الوباء والحرب الدائرة في أوكرانيا، ستؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع وربما تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي والصراع. أضافت أن آثار الحرب ستكون شديدة التأثير على فقراء العالم من الإمدادات الغذائية والأسعار. حيث تعد أوكرانيا وروسيا أكبر مصدري القمح في العالم، حيث توفران ما يقرب من ثلث التجارة الدولية في هذه السلعة الغذائية الهامة. سيكون لأوكرانيا صادرات القمح أقل بكثير بسبب قلة المحصول ، والدمار المرتبط بالحرب ، واختناقات سلسلة التوريد. مشيرة إلى ارتفاع أسعار القمح عالميًا بنسبة تصل إلى 50%. كما تصدر روسيا وأوكرانيا مجموعة كاملة من المحاصيل الأساسية من الذرة والشعير إلى بذور عباد الشمس ومكونات الأسمدة ، وسيؤدي انخفاض هذه الصادرات إلى الإضرار بالإنتاج الزراعي في البلدان المستوردة. كما سيؤدي ارتفاع أسعار القمح إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى التي لا تتأثر إمداداتها بشكل مباشر بالحرب ولكنها يمكن أن تحل محل القمح في وجبات الناس. يشكل الغذاء نسبة عالية من الإنفاق الاستهلاكي للأسر الفقيرة - في حدود 40٪ أو أكثر - لذا فإن الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء ستكون مدمرة بالنسبة لهم على المستوى الجزئي وعلى البلدان الفقيرة على المستوى الكلي. في أفغانستان ، على سبيل المثال ، يتم استيراد 20-40٪ من القمح المستهلك ، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بالفعل بنسبة 40٪ منذ استيلاء طالبان على السلطة ومن المتوقع أن تزداد أكثر مع الحرب في أوكرانيا. وبات نحو 70٪ من الأسر الأفغانية لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية ، و 37٪ لم يكن لديها ما يكفي من المال حتى للطعام ، وتحول 85٪ إلى طعام أقل جودة وأقل تكلفة ، وحوالي النصف من الأسر خفضت عدد وجباتهم في اليوم. حذر تقرير الأمم المتحدة من أن دول الشرق الأوسط معرضة بشكل مباشر لانخفاض الصادرات الغذائية الروسية والأوكرانية. فيما تستورد مصر أكثر من نصف استهلاكها من القمح في الغالب من روسيا وأوكرانيا. ويعتمد لبنان على أوكرانيا وروسيا في أكثر من 90٪ من محاصيله من الحبوب ، ويخزن مخزون الحبوب لشهر واحد فقط (أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تدمير صوامع الحبوب) ؛ تستورد سوريا ثلثي استهلاكها الغذائي (معظم القمح من روسيا) ؛ وتستورد اليمن 40٪ من قمحها من البلدين.مما يعني أن البلدان الأفريقية ستتضرر بشدة من نقص الإمدادات الغذائية العالمية وزيادة الأسعار.

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