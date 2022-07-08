التفكير العلائقي عند جلبرت سيموندون

ترجمة د زهير الخويلدي

“يكتب وايتهيد أن “الفلسفة لا تعود أبدًا إلى موقف سابق بعد الصدمات التي تعرضت لها من قبل فيلسوف عظيم”. سيتكون تاريخ الفلسفة من الصدمات والتمزقات تحت ظهور استمرارية المشاكل. لذلك، فإن التساؤل عن “حداثة” الفكر يرقى إلى التساؤل عن “الصدمة” التي أحدثتها، وما هي اللارجعة التي أدخلتها في مجال ما. يمكننا أن نقول إن سيموندون ينتج شيئًا قريبًا من الاهتزاز عندما يضع افتراضا مركزيًا مفاده أن “الوجود هو علاقة” أو حتى أن “كل الواقع هو علاقة”. هذه القضية ليست جديدة. نجدها، في كل مرة بشكل مختلف، مع سبينوزا ونيتشه وبرغسون وتارد، بحيث يطيل سيموندون بطريقة معينة فقط الحركة التي تسبقها والتي ورث منها جوهر البناء الذي يعمل. ولكن ما لم يسبق له مثيل هو إنشاء تنظيم حقيقي للقضية “الكيان هو العلاقة”، والنظر الواضح لما يتطلبه الأمر حتى يمكن طرحه ولهذه العواقب في المجالات المختلفة – الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية والتقنية. وهو نوع جديد من الأسئلة ينبثق منه ويتعارض مع الأسئلة المطروحة بشكل سيئ والتي عبرت الحداثة: لم يعد سؤالًا، على سبيل المثال، سؤال “ما هي شروط وجود شخصين معينين؟ العلاقة “ولكن” كيف يتم تكوين الأفراد من خلال العلاقات التي تم نسجها قبل وجودهم؟ “؛ بالطريقة نفسها، على المستوى الاجتماعي، لم يعد الأمر يتعلق بالسؤال عن أساس الفضاء الاجتماعي (الأفراد أو المجتمع) ، ولكن كيف تعمل الاتصالات المتعددة التي تشكل كائنات حقيقية – جماعية؟

قد يبدو من المدهش التعامل مع عناصر مختلفة مثل العناصر الفيزيائية والبيولوجية والجماعية والتقنية، من خلال ربطها بفكر الكينونة كعلاقة. يكمن الخطر بالتأكيد في تسوية الاختلافات في هذه المجالات من خلال اقتراح عام بشكل مفرط بحيث لا يقاوم أي شيء. “الوجود علاقة” لا يعني بأي حال أنه يمكننا تجاهل خصوصيات وجود هذه المجالات، ولا المشاكل التي تطرحها. إنه اقتراح يمكن تسميته “تقنيًا” بمعنى أنه ليس له أهمية إلا في عمله المحلي الدائم والموجود والمرتبط بالقيود؛ يكون منطقيًا فقط في إطار بناء أوسع لمشكلة يمكن من خلالها إعادة التفكير في هذه المجالات في كل من اتصالاتها، والتي تكون بالضرورة مستعرضة، وفي خصوصياتها.

أن تكون علائقية وأن تكون فردًا

لكن هذه القضية لها قبل كل شيء تأثير ذو أولوية: التشكيك في النموذج الذي مر عبر الحداثة والذي تم نشره، ضمنيًا إلى حد ما، على جميع مستويات المعرفة، في التوجهات المعطاة للممارسات، في طريقة الارتباط بالتجربة. هذا النموذج هو نموذج “أن تكون فردًا”. يمكننا القول، بشكل تخطيطي للغاية، أن الحداثة ستكون، وفقًا لسيموندون، بحثًا شبه حصري حول ظروف الوجود، والأسباب، والطرائق، وخصائص الفرد، وبالتالي منح، ضمنيًا أو صريحًا، “امتيازًا وجوديًا للفرد المشكل “. إن “الفرد كفرد متشكل هو الواقع المثير للاهتمام، الواقع الذي يجب تفسيره”، الوجود، ما يسميه برجسن “يتم صنع الواقع”. لكن من ناحية أخرى، يمكننا القول إن هذا “الفردانية” نتجت عن مجموعة من الممارسات، من الانقسامات التي تهدف إلى استخراج هذا الجزء من الفردية من التجربة. ما يميز هذا النموذج هو هذه الطريقة في تقديم إنتاجات “الوجود الفردي” كأشياء معطاة أو مصادفة في التجربة. هذا تجريد حقيقي بالمعنى الحرفي: تجريد جزء من التجربة. لذلك، فإن جميع المواقف الهجينة، والوجود المحقق إلى حد ما ، الظاهري أو الحقيقي ، يجب أن يتم تقليل امتدادات العناصر إلى بعضها البعض ، وفقًا لهذا النموذج ، في النهاية إلى تعدد الأفراد المستقرين والثابت والمستقل. سينضم سيموندون بالتأكيد إلى دبليو جيمس عندما كتب الأخير أن “كل ما نميزه ونعزله من الناحية المفاهيمية موجود في الإدراك على أنه متداخل ومندمج مع كل ما هو قريب، في تداخل كامل. إن التخفيضات التي نجريها مثالية بحتة “، مع هذا الاختلاف أن سيموندون مهتم بالوجود وليس فقط في الإدراك. إذا أردنا التخلص من هذا التجريد، فمن الضروري إذن الانتقال إلى مستوى آخر ، لإراحة المشكلات – مهما كان مجالها – على مستوى آخر. وفقًا لشروط برجسن ، سنقول إنه يجب علينا الانتقال من نهج حصري على “واقع مصنوع” إلى نهج عام “يتم صنع الواقع”. يجب إعادة صياغة المشكلة على مستوى جميع العمليات ، والافتراءات ، وظهور الحقائق التي نختبرها ، أي للانتقال من الفرد إلى التفرد. “نود أن نبيِّن أنه من الضروري إجراء انعكاس في البحث عن مبدأ التفرد من خلال اعتبار عملية التفرد التي يأتي منها الفرد إلى الوجود ، والتي يعكس منها الانكشاف والنظام ، وأخيرًا ، عملية التفرد الطرائق ، في شخصياتها. ” إن أنظمة التفرّد هذه هي التي تجعل من الممكن إعطاء مسألة الوجود الفردي بعدًا أوسع وأعمق تشارك فيه ولا يمكن تجريده منه. هذه الخطة الأوسع، ضرورية لبناء فكرة عن الفردانية التي هي في الوقت نفسه فكرة علائقية – يجب على الاثنين تعريف نفسيهما -، كما يسميها سيموندون “طبيعة ما قبل الفرد”.

بناء مخطط الطبيعة

ما هي طبيعة “ما قبل الفرد”؟ يعود سيموندون إلى مفهوم الطبيعة القريب من “الفيزيس” الإغريقي ، وهذا يعني مصدرًا طبيعيًا لكل الوجود ، ومبدأ التكوين ، وخطة واحدة. يصف في فقرة أساسية من التفرد النفسي والجماعي ما هي هذه الطبيعة بمعنى الفيزيس: “يمكننا أن نطلق على الطبيعة هذه الحقيقة ما قبل الفردية التي يحملها الفرد معه ، من خلال السعي لإيجاد المعنى الذي أعطاها له فلاسفة ما قبل سقراط في كلمة الطبيعة ؛ وجد الفلاسفة الأيونيون فيه أصل كل أنواع الوجود ، قبل التفرد: الطبيعة هي حقيقة الممكن ، تحت أنواع هذا القرد الذي يبرز منه أناكسيماندر كل الأشكال الفردية: الطبيعة ليست عكس الإنسان ، لكن المرحلة الأولى من الوجود ، والثانية هي معارضة الفرد والبيئة ، وهي تكملة الفرد بالنسبة إلى الكل. يحتفظ سيموندون بهذا المطلب فقط من فكر الفيزيس: أن يضع المرء نفسه في مستوى من الواقع قبل الأشياء والأفراد، مصدر توليدهم. سنقول إن الفرد يأتي من الطبيعة أو يشارك في الطبيعة. الطبيعة ليست مجموعة الأشياء الموجودة، بل هي مبدأ وجودها، “المتعالي” لكل الوجود الفردي. ولكن ما يبدو جوهريًا بالنسبة لنا هو بالضبط الاختلاف الذي يميزه سيموندون فيما يتعلق بفكرة الفيزيس يمكن للمرء أن يسميها “رومانسي”. بالنسبة له، وهذا هو ما يثير اهتمامنا بشكل خاص، فإن طبيعة ما قبل الفرد ليست شيئًا يجب أن نعيد اكتشافه، ويجب أن نسعى إلى أن نكون مناسبين قدر الإمكان ، فهي ليست أساس جميع عناصر تجربتنا ، نوع من المعيار أو المبدأ الانتقائي ؛ إنه بناء خالص. يجب بناء طبيعة ما قبل الفرد من أجل التمكن من حساب كل فرد من خلال ربطه وإعطائه أبعادًا أوسع. هذا هو المبدأ المنهجي لنهج سيموندون: بالنسبة لكل موقف واجهته التجربة، فإن الأمر يتعلق باختراع وبناء خطة توسع أبعادها وتجعل من الممكن وضع الطريقة التي تشكل بها نفسها وترتبط بها في منظورها الصحيح. إلى العناصر الأخرى للتجربة. مهما كان المجال المتصور – المادي أو البيولوجي أو النفسي أو الجماعي أو التقني – يبني سيموندون خطة (سطح) يطرحها كأولوية لتمايزهم والتي تسمح له بالبدء مما يربطهم قبل التفريق بينهم. هذا هو الشرط بحيث لا تكون مشكلة التفرد مرآة بسيطة لفكر الكيان الفردي، ولا تعمم خصائصه.

لذلك يمكننا تعريف الفردية على أنها العبور من الطبيعة إلى الفرد، ولكن بشروط ثلاثة:

1. توسيع مفهوم الطبيعة. يجب التفكير في الطبيعة على أنها مجموعة من الأشياء والحقائق الموجودة قبل التفرد. هذه الحقائق التي تسبق التفرّد، ولكن مصدر كل فرد، مهما كان مستوى تعقيدها، يسميها سيموندون فرادى ما قبل الفرد. ما هو التفرد قبل الفرد؟ دائمًا ما يكون أي تعريف محليًا لأن خاصية التفرد هي أنه لا يتم تعريفها إلا من خلال وظيفتها: فهي تكسر التوازن، وتؤدي إلى تحول أو تفرد. “يمكن أن يكون الحجر الذي يبدأ الكثبان الرملية، الحصى الذي هو بذرة جزيرة في نهر يحمل الطمي”. يمكننا في جميع المجالات تحديد خصوصيات المجال الذي يصبح فيه الموقف غير مستقر، ويتحول، ويتبع مسارًا جديدًا سينتشر خطوة بخطوة (الانتشار التحويلي إلى الحقل بأكمله. سمة التفرد هي أننا لا نستطيع تحديد آثاره قبل أن يتم تأسيسها، وأنه لا يمكننا تحديد المنطقة التي ستعمل فيها آثاره مسبقًا (كائن تقني يمكن أن يتسبب في حدوث انقطاع في مجال ما ونشر شيء من وظائفه في مجالات أخرى). ولكن هذه الأمثلة لها حدود لأنها تشير إلى حقائق تم تشكيلها بالفعل، بينما ينشأ مفهوم التفرد على مستوى “ما قبل الفرد”؛ لذلك من الضروري أن نتخيل أدناه تكوين أمثلة لدينا، أي قبل حبة الرمل أو الشيء التقني أو الحجر، على الرغم من أنه ينطبق أيضًا على هذا المقياس، إذن، بشكل جذري، مفهوم التفرد é من الفرد (الذي يفترض الهوية والاستقلالية والثبات النسبي).

2. اعتبار الطبيعة “حقيقة الممكن”، أي تلك القادرة على جعل الشيء موجودًا. بالقول إن الطبيعة هي حقيقة الممكن، يعتزم سيموندون إحداث فرق مهم بين الممكن والفعلي. الممكن هو التفردات ما قبل الفردية التي يمكن أن تؤدي إلى التفرد، في حين أن الفعلي هو الفرد الناتج عن الفردية. ينطوي هذا القيد على تقييم الممكن، أي التفردات التي يكون الفعلي فيها مجرد تعبير أو تأثير. هذا يسمح لنا بتحديد وتغيير تعريفنا للتفرد: إنه العبور من الطبيعة إلى الفرد، وهو ما يعني الآن أنه الانتقال من الممكن إلى الفعلي، أو حتى من التفردات إلى الأفراد. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن هذه العلاقة الممكنة / الفعلية، لأنها قد تشير ضمنيًا إلى أن الممكن يحتوي بالفعل على الفعلي، أو حتى أن الطبيعة تشمل جميع الكائنات الفردية تقريبًا، وأن هذه لن تكون إلا تحقيقًا لطبيعة معينة بالفعل. ومع ذلك، فإن العكس تمامًا هو ما ينوي سيموندون إبرازه من خلال التمييز بين الممكن والفعلي: إذا كان الممكن هو ما يؤدي إلى التفرد، فإن الفرد الذي يخرج منها يختلف عن الممكن الذي أدى إلى تفرده. الإنتاج أو الإثارة لا يعني “احتواء”: الممكن لا يحتوي بالفعل على الفعلي قبل ظهوره، لأن كل فرد، سنعود إلى هذا، هو حدث لا يمكن اختزاله في مجموعة العناصر التي يتطلبها تكوينه.

3. تمديد التفرد إلى ما بعد الفرد. الفردية لا تتوقف عند الفرد. الخطأ في أفكار التفرد بشكل عام هو جعل الفرد هو المرحلة النهائية، والتي من شأنها أن تضع حداً لعملية التفرد. كما لو أنه منذ اللحظة التي يتشكل فيها الفرد لم يعد هناك مجال لتفرد جديد يتعلق به. على العكس من ذلك، تمتد الفردية داخل وخارج الفرد. وما ينشأ من التفرد ليس فردًا مستقلاً تمامًا والذي قد يستبعد الآن الطبيعة التي يأتي منها – هذه الطبيعة ما قبل الفردية، مصدر الممكن – إنه شكل هجين، نصف فرد. كفرد، هو نتيجة التفرد، وباعتباره حاملًا لأبعاد ما قبل الفرد، فهو فاعل للتفردات الجديدة، ولتحقيق الاحتمالات الجديدة. يبدو الأمر كما لو أن الفرد يمتد إلى ما هو أبعد من نفسه – ليس مطلقًا بشكل كافٍ – نحو طبيعة أكثر اتساعًا وغير متمايزة يحملها معه. إن حدود الفرد، التي تحدده في هويته والتي تميزه عن أي فرد آخر، أكثر ضبابية واتساعًا مما تبدو للوهلة الأولى. سيكون هناك في الفرد ما يمكن أن نطلق عليه “الأطراف” التي تمتد إلى طبيعة أوسع والتي تشارك في هويته. يتحدث سيموندون عن “بيئة فردية”، شكل هجين، مشحون بالإمكانيات والتفردات. يبدو أن الفرد، الذي يأتي من تفرد الطبيعة، هو في نهاية المطاف مجرد نوع من الطي الذي، إذا انكشف، سيعيد نشر الطبيعة بأكملها.

عناصر التفكير العلائقي

ما الذي تجلبه قيود التفرد إلى مستوى التفكير في العلاقات؟ بادئ ذي بدء: أن مسألة العلاقات، بغض النظر عن المجال الذي تنشأ فيه، يجب أن توضع في سياق نشأة الكائن الفردي (سواء كان هذا موضوعًا تقنيًا، أو كائنًا حيًا أو حتى ماديًا)، أي شيء حقيقي. تكون العلاقة إجرائية في الأساس. ولأن الفكر الحديث قد قطع العلاقة والتفرد، فقد كان قادرًا فقط على إعادة إنتاج المشكلات الخاطئة مثل معرفة كيف يمكن للأفراد تكوين مجموعات، وكيف يمكن للأفراد الدخول في علاقات مع الأشياء، وما إلى ذلك. من المفترض أن تأتي العلاقة بعد تكوين المصطلحات (الذوات، الأفراد، الأشياء، المجموعات). لكن، ما يسمح به بناء مستوى الطبيعة هو وضع العلاقة قبل النهاية، داخل الجزء الداخلي من التفرد. يتواصل الأفراد في مجموعات لأن كل واحد منهم محاصر في التفردات. بالطريقة نفسها، ترتبط الموضوعات بالأشياء لأن كل واحد منهم يميل نحو شيء آخر غير نفسه، وهو الشيء الذي يشارك في هويتهم. ما يتواصل ليس الرعايا فيما بينهم، بل أنظمة الأفراد التي تلتقي. ثم: أن العلاقة تتعلق بجزء من الفرد ليس هو نفسه فردًا. إنه يحمل على هذه التفردات ما قبل الفردية، هذا العبء من الطبيعة والإمكانيات التي يحملها كل فرد معه والتي تسمح له بإطالة أمد تفرده وإنتاج أخرى جديدة. نادرًا ما تتعلق العلاقات بين الأفراد بما هم عليه، ولكن في مساحة عدم التحديد هذه، هذه المنطقة من التفردات المسبقة التي تربطهم بطبيعة أكبر. وبالتالي، يمكننا وضع فرضية مفادها أنه إذا سبقت الطبيعة الفردية أي تمييز لمجالات أو أنماط الوجود، فإن الفرد يشكل ويطيل العناصر التي هي في نفس الوقت فيزيائية وبيولوجية وتقنية واجتماعية، والتي تشكل بيئة داخل الفرد. بحد ذاتها. أخيرًا، أن العلاقة ليست سابقة أو لاحقة لأنظمة التفرد، ولكنها متزامنة (مقدمة لها). هذا التزامن في العلاقات والتفرد مهم لأنه يشير ضمنيًا إلى أن أي علاقة هي حدث جوهري للتفرد الذي تكون معالمه وأشكاله لا يمكننا التتبع المسبق. لا نعرف ما الذي يمكن أن يقدمه الارتباط الفعال للعناصر غير المتجانسة، وما يمكن تسميته كائنًا جماعيًا بالمعنى الواسع (كلاهما يتكون من أشياء، موضوعات، أفراد، أفكار، إلخ)، لأن هذا الارتباط يستلزم بالضرورة نظامًا من التفرد، أي ظهور شيء لا يمكن اختزاله في العناصر المكونة له ولا إلى أي كلية على الإطلاق.

كيف ترتبط المفردات؟

بمجرد أن نقول إن كل تفرد هو حالة فردية، حدث لا يمكن تحديد حدوده وأشكاله ونتائجه مسبقًا، يطرح سؤال: كيف يمكن وصف نظام التفرد أو الارتباط به؟ بالنسبة لسيموندون، هناك حد للذكاء يجعله أقرب إلى برجسن: أي نهج نظري حصري لأنظمة التفرد، وبالتالي العلاقة، يغير بالضرورة حداثة هذه الأنظمة، من خلال استبعادها أو استقرارها. كما يكتب بيرجسن: “لأنها تسعى دائمًا إلى إعادة التشكيل وإعادة التكوين بما هو معطى، فإن الذكاء يتيح ما هو جديد في كل لحظة من القصة. إنها لا تسمح بما لا يمكن التنبؤ به. إنه يرفض كل الخلق “. للذكاء بالضرورة علاقة لبرغسون بواقع جاهز، لأنه مهتم فقط بفعل محتمل على الأشياء، وهذا الفعل يتطلب، وفقًا لهذه الرؤية للذكاء، بالضرورة تبسيطًا لها. لكي تكون قادرًا على التصرف في الأشياء، للسيطرة عليها، يجب تحديدها ووضعها على مسافة من الموضوع. ولكن، إذا انضم سيموندون إلى برجسون بشأن حدود الذكاء (المرتبطة بصفات الأخير) فإنه يفصل نفسه عنه من خلال تسليط الضوء على جميع مجالات “المعرفة”، ونصف النظرية، والنصف العملي، وهذه العمليات وتلك الإيماءات التي توجد بشكل ملحوظ، ولكن ليس حصريًا، في العمليات الفنية. هناك نوع من الذكاء الجوهري لـ “الدراية” لما يسميه بولاني “المعرفة الضمنية”، والتي لا يمكن اختزالها في أشكال المعرفة الخطابية. وإذا تمكنا من الاتفاق مع بيرجسون على نقده للذكاء، باعتباره ما يحول التجربة لصالح كائن فردي متجانس ومستقر، فليس من الضروري الإشارة إلى “الحدس”. تميل معارضة الذكاء والحدس إلى تجاهل هذا الجزء الأساسي من الذكاء الجوهري الذي يتم شرحه في أداء الممارسات التي يتم فيها أخذها والمشاركة فيها والتي يتم نقلها من خلال المشاركة الجماعية (عمليات نقل المعرفة). هذه الأشكال من المعرفة تجعلنا أقرب إلى ما هو الفردانية من خلال عدم التمييز بين العملية والواقع المنتج، والعملية من نتيجتها. لذلك ليس من الضروري ترك الأفراد لوصفهم. على العكس من ذلك، كما يشير سيموندون في مقطع أساسي من التفرد النفسي والجماعي: “لا يمكننا، بالمعنى المعتاد للكلمة، معرفة التفرد؛ يمكننا فقط أن نفرد أنفسنا ونفرد أنفسنا ونفرد أنفسنا “. يمكننا توسيع هذا المبدأ، بما يتجاوز المعرفة، ليشمل أي شكل من أشكال المشاركة في أنظمة التفرد: إنها تعني تفرد جميع العناصر التي تتكون منها. الجماعة ليست سوى لقاء تعدد من الأفراد النفسانية والتقنية والطبيعية التي تمتد الواحدة إلى الأخرى. ليس الجماعي واقعًا متفوقًا على الفرد، ولا الأخير هو أساس كل الوجود الجماعي. ما هو أساسي هو أنظمة التفرد التي هي نفسية وجماعية، بشرية وغير بشرية. “

بقلم ديدييه دبيس

المصدر مجلة تعدد 2004/4 (رقم 18) ، الصفحات من 15 إلى 23

المرجع

G. Simondon, Lindividu et sa genèse physico-biologique (IPB), Paris, PUF, 1964,

الرابط

https://www.cairn.info/revue-multitudes-2004-4-page-15.htm

Qu’est-ce qu’une pensée relationnelle ? | Cairn.info 1Whitehead écrit que « la philosophie ne revient jamais à une position antérieure après les ébranlements que lui ont fait subir un grand philosophe »( ).L’histoire de la philosophie serait faite de chocs, de ruptures sous l’apparence d’une continuité de problèmes. Dès lors, interroger la « nouveauté » d’une pensée revient à demander quel « ébranlement » elle a … www.cairn.info

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