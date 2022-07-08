الصحة السعودية توفر خدمة الغسيل الكلوي المتنقل للحجاج المرضى

الخدمة تقدم لمرضى الفشل الكلوي عبر 251 وحدة ثابتة و10 وحدات متنقلة

الرياض

ضمن جهودها للعناية بالحجاج، تقدم وزارة الصحة السعودية خدمة الغسيل لمرضى الفشل الكلوي، بطاقة استيعابية تصل الى ألف مريض يومياً على مدار 24 ساعة، من خلال طاقم طبي مكون من 57 طبيب و228 ممرضة، يعملون على 251 جهاز.

الوزارة أضافت هذا العام خدمة الغسيل الكلوي المتنقل بعدد 10 أجهزة والتي تتميز بسهولة نقلها لمكان المريض، كما يمكن استخدامها في حالات النقل الإسعافي وداخل المستشفيات التي لا تتوفر فيها وحدات الغسيل المركزية، كما يمكن نقلها لمخيمات الحجاج اذا اقتضت الحاجة.

وتعمل الصحة السعودية على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لجدولة حالات الغسيل الكلوي وفقاً لتحركات الحجاج بين المشاعر. ويمكن للحاج أن يقوم بتسجيل بياناته في إحدى المستشفيات، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه لأقرب وحدة من مقر تواجده.