بمناسبة العيد .. الدخول مجاني لمتنزه الزوراء ومرافق امانة بغداد الترفيهية

اعلنت امانة بغداد ان الدخول لمتنزه الزوراء وجميع الحدائق والمتنزهات التابعة لها ، سيكون مجاناً خلال ايام عيد الاضحى المبارك.

وذكر ت الامانة في بيان ، انها هيأت متنزه الزوراء وسط العاصمة بغداد وحدائق كورنيش الاعظمية وشارع ابي نؤاس والمتحف البغدادي ، الى جانب عشرات المتنزهات والحدائق العامة المجهزة بالالعاب والخدمات الضرورية ، لاستقبال العوائل في ايام العيد بعد تجهيزها بجميع المستلزمات الضرورية من العاب للاطفال واعمدة انارة ومساطب للجلوس واشجار ومسطحات خضراء ./ انتهى3

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