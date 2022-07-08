بهدف تشكيل الحكومة… لقاء يجمع طالباني و السامرائي

العراق, عاجل
أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الخميس، تفاصيل لقائه مع رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي.
وذكر المكتب الإعلامي لطالباني في بيان أن “رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني استقبل في منزل الرئيس الراحل مام جلال في بغداد رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي”.
وأضاف أنه “في اللقاء الذي حضره درباز كوسرت رسول عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي وفيصل كريم خان البرادوستي، تم بحث آخر المستجدات والتغيرات ومساعي تشكيل الحكومة وتسريع خطواتها”.
كما ذكر البيان أن “الجانبين اتفقا على أن الوضع العراقي الراهن بحاجة لجهود جميع الأطراف ولابد أن يعمل الجميع معا من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارا”.
وأشار طالباني إلى المساعي التي يبذلها الاتحاد الوطني لتجاوز الوضع العراقي الراهن قائلا: إن “الاتحاد الوطني مع التوافق والشراكة الحقيقية ولابد أن تكون الحكومة الجديدة انعكاسا لتطلعات الجميع وأن تكون بعيدا عن التمييز”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط