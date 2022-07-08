ترحيل مفاوضات اختيار الرئاستين الى ما بعد العيد والخلاف النفطي يضغط على المحور الكردي

أربيل‭- ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

رحّلت‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬مفاوضاتها‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العيد‭ ‬بشأن‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬وتعيين‭ ‬الرئاستين‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬بدت‭ ‬خلافات‭ ‬جديدة‭ ‬تحيط‭ ‬‬المسار‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ . ‬حيث

نددت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الأربعاء‭ ‬بـ»الضغوط‭ ‬غير‭ ‬العادلة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬الاتحادية‭ ‬تقوم‭ ‬بممارستها‭ ‬ضدّها،‭ ‬بعد‭ ‬أيّام‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬قضائي‭ ‬قضى‭ ‬بإبطال‭ ‬عقود‭ ‬شركات‭ ‬نفطية‭ ‬مع‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭.‬‮ ‬

فيما‭ ‬توقعت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الخلاف‭ ‬النفطي‭ ‬عائقا‭ ‬امام‭ ‬التقارب‭ ‬السياسي‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مع‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬مع‭ ‬الصدر‭ ‬المستقيل‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬كلها‭ .‬

وأبطلت‭ ‬محكمة‭ ‬تجارية‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إثر‭ ‬دعوى‭ ‬مقدّمة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬العراقية،‭ ‬عقوداً‭ ‬موقّعة‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬وشركات‭ ‬كندية‭ ‬وبريطانية‭ ‬وأميركية‭ ‬ونروجية‭.‬‮ ‬

ويعدّ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬فصلاً‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الإقليم‭ ‬وبغداد‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬ملفّ‭ ‬النفط‭. ‬وفي‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬الإقليم‭ ‬تسليم‭ ‬كامل‭ ‬النفط‭ ‬المنتج‭ ‬على‭ ‬أراضيه‭ ‬للحكومة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬مانحاً‭ ‬إياها‭ ‬الحقّ‭ ‬بمراجعة‭ ‬كافة‭ ‬العقود‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬وبالتالي‭ ‬إبطالها‭.‬‮ ‬

وتحاول‭ ‬بغداد‭ ‬مذّاك‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يعارضه‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الراغب‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقلالية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭.‬

وخلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الأربعاء،‭ ‬استعرض‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬‮«‬الخطوات‭ ‬الدستورية‭ ‬والقضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬إزاء‭ ‬الضغوط‭ ‬غير‭ ‬العادلة‭ ‬وغير‭ ‬الدستورية‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬العراقية‭ ‬الاتحادية‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬شدّد‭ ‬‮«‬على‭ ‬عدم‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الحقوق‭ ‬والمستحقات‭ ‬الدستورية‭ ‬لشعب‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬العقود‭ ‬الملغاة‭ ‬هي‭ ‬لشركات‭ ‬WesternZagros‭ ‬الكندية‭ ‬وDNO‭ ‬النروجية‭ ‬وHKN‭ ‬Energy‭ ‬المتواجدة‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬وGenel‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬حضوراً‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المحكمة‭ ‬التجارية‭ ‬تبطل‭ ‬جميع‭ ‬العقود‭ ‬المبرمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‮»‬‭.‬‮ ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬رفعت‭ ‬دعاوى‭ ‬بحقّ‭ ‬سبع‭ ‬شركات‭ ‬بالمجمل،‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬كما‭ ‬بحقّ‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬الحالي‭ ‬والسابق‭ ‬في‭ ‬الإقليم،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذا‭ ‬الملفّ‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركات‭ ‬شلمبرجيه‭ ‬Schlumberger‭ ‬وبيكرهيوز‭ ‬Baker‭ ‬Hughes،‭ ‬وهاليبرتون‭ ‬Halliburton‭ ‬بأنها‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬‮«‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬امتثالاً‭ ‬لقرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬النفط‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬‮«‬هي‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬تصفية‭ ‬وإغلاق‭ ‬المناقصات‭ ‬والعقود‭ ‬القائمة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يطالب‭ ‬الإقليم‭ ‬بالتفاوض‭ ‬على‭ ‬حلّ‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بخصوص‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬وقام‭ ‬برفع‭ ‬دعوتين‭ ‬قضائيتين‭ ‬أحدهما‭ ‬ضدّ‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭.‬‮ ‬

يملك‭ ‬العراق‭ ‬موارد‭ ‬نفطية‭ ‬هائلة‭ ‬تمثّل‭ ‬90‭%‬‭ ‬من‭ ‬عائداته،‭ ‬لكن‭ ‬ملفّ‭ ‬النفط‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يشكّل‭ ‬مصدراً‭ ‬للتوتر‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬والحكومة‭ ‬الاتحادية‭.‬‮ ‬‭ ‬صدّر‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬101‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬النفط،‭ ‬بعائدات‭ ‬بلغت‭ ‬11‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬حكومية‭ ‬أولية‭.‬‮ ‬

وينتج‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬في‭ ‬اليوم‭.‬

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