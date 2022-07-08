تنديد دولي باغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

فقد دان رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا “بأشد العبارات” إطلاق النار على رئيس الحكومة السابق شينزو آبي، معتبرا أنه “عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية، وعمل لا يغتفر”.

لحظة حزينة جداً

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة “إنها لحظة حزينة جدا”، مؤكدا أن الولايات المتحدة “حزينة جدا وقلقة جدا”.

وقبيل ذلك، صرح سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل “نشعر بالحزن والصدمة. آبي شينزو كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة”.

كما أكدت الصين قبيل إعلان الوفاة أنها “صدمت” من الهجوم على آبي. وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان في مؤتمره الصحافي الدوري “نراقب تطور الوضع ونأمل أن يتم إبعاده عن الخطر، وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن”.

هجوم جبان

بينما عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن أنه “شعر بصدمة وبالحزن بسبب الهجوم الجبان” على آبي الذي وصفه بأنه “صديق حقيقي ومدافع شرس عن التعددية النظامية والقيم الديمقراطية”.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في تغريدة “صُدمت بشدة من الهجوم الشنيع على شينزو آبي وهو يخاطب الناخبين وأفكاري تتجه إليه ولعائلته”، مؤكدا أن الحلف “يقف إلى جانب شعب شريكتنا المقربة اليابان ورئيس وزرائها فوميو كيشيدا”.