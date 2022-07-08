حامض حلو :

بقلم ( كامل سلمان )

حامض حلو نوع من انواع الحلوة العراقية تجمع بين الطعم الحامض والطعم الحلو ، حاولت ان أجمع في حياتي بين التفكير الحامض والتفكير الحلو أي النقيضين القريبين في آن واحد لأجعلهما مثل طعم الحامض حلو ففشلت ، وحاولت ذلك مع الطعم المر والطعم المالح والحلو والحامض أي النقيضين البعيدين ايضا فشلت ولكني أرى في واقع المجتمع من يستطيع فعل ذلك فهو متعدد الوجوه فيستطيع ان يكون حامض حلو او مر حلو ، او حامض مالح وحسب الطلب . لا يمكن تسمية هذا النمط من البشر بأنه متعدد المواهب بل هو متعدد النذالة ومتعدد السقوط ، يتحول من شيوعي الى بعثي الى اسلامي الى داعشي وغيره ، ينتقل من حزب الى حزب ومن دين الى دين ومن مذهب الى مذهب ومن ولاء الى ولاء وأحيانا يجمع بين هذا وذاك ثم يعود ليقول ان تجارب الحياة علمتني كذا وكذا ويسمي تلك السلوكيات السيئة تجارب ، علما ان التجارب لا يمكن ان نسميها تجارب مالم تخلق إنسانا أخر هو نفسه يكون ذا طعم خاص في المجتمع وذا نكهة خاصة بين الناس وليس زبالة ونفايات تزكم الانوف ، فصاحب التجارب له وزنه وقيمته وعطر كلامه تشم منه رائحة التجارب وليست عفونة التقلبات . . . صحيح نحن مجتمع نخلط الحلو مع المر ، فعندنا مثلا الشاي مع السكر والدبس مع الراشي والحامض حلو وكذلك نخلط المر مع الحامض والمالح مع الحلو وهكذا كانت أطعمتنا مثل ( البرياني ) فهو خليط من انواع الاطعمة و أشربتنا مميزة على طول التأريخ ، والعراقي لا يستذوق الاكلات في اي بلد في العالم غير الاكلات العراقية التي تجمع بين اكثر من طعم واكثر من نكهة فمثلا نحن نستذوق التمر ( حلو المذاق ) مع اللبن ( مالح وحامض )، ولكن هذه الخلطات للأسف أنعكست على طبيعة بعض الشخصيات فأصبح يتصرف بأكثر من شخصية وأكثر من وجه واحد ، والهدف واضح هو التسلق والوصول الى موقع مميز او من أجل تحقيق بعض المصالح … وللأسف هؤلاء الوصوليين دائما يمتازون بإنهم عديمي الحياء ولا يهمهم من احراجات يتعرضون لها في حياتهم وبنفس الوقت يسببون إحراج وألم للناس .. ولو سألت اي مواطن عراقي عن حال هؤلاء المتلونين سيجيبك بالسلب والامتعاض منهم بل ويحملهم جزء كبير من مسؤولية التردي الذي أصاب البلد ، ورغم ذلك فأن هؤلاء القلة القليلة تستطيع ان تنفذ احيانا الى اماكن ومواقع في الدولة تسبب أرباك للمجتمع وإخلال بالتوازن المجتمعي ، لإنهم يعلمون علم اليقين ان المجتمع لا يستسيغ وجودهم رغم ما يمتلكون من قوة ونفوذ …. والسؤال الذي يود الكثيرون الحصول على اجابة وافية له ، هو كيف يستطيع اصحاب الحامض حلو من اختراق مؤسسات الدولة وتثبيت موطىء قدم لهم ؟ هل هي جرأت وشجاعة ؟ ام هي فطنة وذكاء ؟ ام سقوط وانحدار عن الاخلاق والقيم ؟ .

انا استطيع ان أجزم بأن المسألة مرتبطة بتجارب سابقة ، وهي ان مجتمعنا يهاب صاحب القرار المتنفذ في الدولة بغض النظر عن خلفيته وسوابقه ، وكثير من افراد المجتمع يعمل على التقرب اليه ومحاباته والتملق اليه مع علمهم ان هذا الشخص غير جدير بالتقدير والاحترام ، فهو لم ينال مكانته المرموقة الا بالطرق الملتوية الرخيصة ، فهو إذا يعلم النتائج مقدما فيكون رهانه ناجحا وهو ان الناس سيتقبلونه وسيعظمونه رغم علمهم بأولياته ، فيحصل على ما يريد حاله حال الذي وصل الى هذا المكان باستحقاق وجدارة …. وهذا يعني ان المجتمع هو الذي يقف وراء انحراف الافراد وتمردهم داخل المجتمع او داخل مؤسسات الدولة ثم يصبح المجتمع اهله وعشيرته ويظهر له اولاد عم واقارب وعشيرة واحباب وانصار يستميتون في الدفاع عنه وعن مواقفه البطولية بل ويعتبرونه رفعة رأس لهم ! . فطالما المجتمع عنده الاستعداد لقبول الافراد السيئين عندما يتجرأون على النظام والقانون والحق فهذا يعني ان المزيد من السيئين سيسلكون هذا الدرب بل حتى بعض انصاف السيئين سيتشجعون لهذا الدرب .. مع كامل تقديري للغالبية من ابناء مجتمعنا الذين يرفضون مثل هؤلاء المتلونين جملة وتفصيلا ولكن بنفس الوقت فأن المتقربين اليهم زلفى لا يستهان من اعدادهم ونسبتهم في المجتمع مازالت كبيرة . عندما نحصي و نعدد اسباب تردي الوضع العام لمجتمعنا سنجد اسباب كثيرة ومتعددة ولكننا لا يمكن ان نتغافل او نتغاضى عن هؤلاء الحامض حلو كسبب مهم ، فهؤلاء غدة سرطانية تكسر ظهر المجتمع وينتشرون في مجالات كثيرة من الصعب إزالتهم او تنظيف المجتمع منهم ، وقد يكون من وجهة نظر الكثيرين هؤلاء سبب رئيسي ومحوري لكل المصائب والويلات ! .

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