حكومة إقليم كوردستان تكشف عائدات بيع النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022

كشفت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، الخميس، عن عائدات بيع النفط للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبحسب التقرير الصادر عن الدائرة، فقد تم بيع 34 مليون و923 ألفاً و168 برميل نفط عبر الأنابيب (إلى الخارج) بمتوسط سعر 86.730 دولاراً للبرميل، حيث وصلت الإيرادات إلى 3 مليارات و28 مليون و903 ألف دولار.

أضاف التقرير، أنه تم خلال الأشهر الثلاثة بيع 409 ألفاً و37 برميلاً من النفط للداخل، بسعر متوسط قدره 84.230 دولاراً للبرميل، لتصل الإيرادات إلى 34 مليون و453 ألف دولار.

وأوضخ أن إجمالي الإيرادات من مبيعات النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 3 مليارات و63 مليوناً و356 ألفاً و891 دولاراً، وبعد خصم جميع المصروفات النفطية، تبقى مليار و343 مليون و841 ألف و232 دولار، تم تخصيصها للرواتب.

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