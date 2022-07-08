رئيس اقليم كردستان : ليكن العيد بداية جديدة للتعاون والشراكة بين جميع قوى واطراف ومكونات البلد

دعا رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى جعل مناسبة عبد الاضحى المبارك ، بداية جديدة للتعاون والشراكة بين جميع قوى وأطراف ومكونات البلد.

وقال في تهنئة بمناسبة عيد الاضحى : ” لنتخذ من الرسالة والمعاني الإنسانية الجميلة للعيد المتمثلة في إبراء الذمم والتسامح والعفو، فرصة لتوحيد الصفوف وتحقيق الوئام وقبول الآخر، وفتح صفحة جديدة للمصالحة والتصالح واتخاذ الخطوات معاً باتجاه مستقبل أفضل”.

واضاف :” لنتخذ من هذه المناسبة، بداية جديدة للتعاون والشراكة بين جميع قوى وأطراف ومكونات البلد، من أجل حل المشاكل واجتياز المصاعب وحفظ الأمان والاستقرار وبلوغ بر الأمان والاطمئنان” ./انتهى3

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