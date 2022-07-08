شرطي في سان فرانسيسكو يوقف سيارة بلا سائق

سان‭ ‬فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واجهت‭ ‬شرطة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬أخيرا‭ ‬مشكلة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬عندما‭ ‬أوقف‭ ‬أحد‭ ‬عناصرها‭ ‬سيارة‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬كانت‭ ‬تتنقل‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬مع‭ ‬مصابيح‭ ‬مطفأة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬داخلها‭.‬

وانتشر‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تسجيل‭ ‬مصور‭ ‬عن‭ ‬الحادثة‭ ‬التقطه‭ ‬أحد‭ ‬المارة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بشركة‭ “‬كروز‭” ‬المالكة‭ ‬للمركبة‭ ‬إلى‭ ‬التعليق‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬لإيضاح‭ ‬ما‭ ‬حصل‭. ‬وقالت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ “‬كروز‭” ‬أخيرا‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬أحد‭ ‬الصحافيين‭ “‬مركبتنا‭ ‬الذاتية‭ ‬القيادية‭ ‬أعطت‭ ‬أولوية‭ ‬المرور‭ ‬لسيارة‭ ‬شرطة،‭ ‬ثم‭ ‬توقفت‭ ‬في‭ ‬النقطة‭ ‬الآمنة‭ ‬الأقرب‭ ‬بعد‭ ‬الإشارة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مرتقب‭”. ‬وأضافت‭ “‬اتصل‭ ‬شرطي‭ ‬بـ‭+‬كروز‭+ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسطير‭ ‬أي‭ ‬محضر‭ ‬ضبط‭”.‬

ويظهر‭ ‬التسجيل‭ ‬المصور‭ ‬شرطيا‭ ‬يتقدم‭ ‬إلى‭ ‬نافذة‭ ‬السيارة‭ ‬عند‭ ‬مقعد‭ ‬السائق،‭ ‬وسط‭ ‬ضحك‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬الذين‭ ‬قال‭ ‬أحدهم‭ “‬لا‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬الداخل‭! ‬هذا‭ ‬جنون‭”. ‬وتنطلق‭ ‬بعدها‭ ‬السيارة‭ ‬الذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬تلقائيا‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬بعد‭ ‬الإشارة‭ ‬الخضراء‭.‬

وأوضح‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬عناصرها‭ “‬اتصلوا‭ ‬بمشغلي‭ ‬المركبة‭ ‬الذاتية‭ ‬القيادة‭ (…) ‬فريق‭ ‬الصيانة‭ ‬تولى‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المركبة‭”.‬

وأكدت‭ “‬كروز‭” ‬حصول‭ ‬الواقعة‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬المصابيح‭ ‬كانت‭ ‬مطفأة‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬بشري‭.‬

وتطور‭ “‬كروز‭” ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬سنة‭ ‬2013،‭ ‬برمجيات‭ ‬تتيح‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬ذاتياً‭ ‬بالكامل‭. ‬وتملك‭ ‬شركة‭ “‬جنرال‭ ‬موتورز‭” ‬الأميركية‭ ‬أكثرية‭ ‬حصص‭ “‬كروز‭” ‬المقدّرة‭ ‬قيمتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بفضل‭ ‬استثمارات‭ ‬من‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬و‭”‬هوندا‭” ‬و‭”‬وولمارت‭” ‬خصوصا‭.‬

واجتازت‭ ‬الشركة‭ ‬محطة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحتها‭ ‬للأفراد‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬حجز‭ ‬رحلات‭ ‬مجانية‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬داخل‭ ‬مركباتها‭ ‬الذاتية‭ ‬القيادة‭.‬

ويصادف‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬باستمرار‭ ‬روبوتات‭ ‬أجرة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬وايمو‭” ‬للسيارات‭ ‬المستقلة‭ ‬التابعة‭ ‬لـ‭”‬غوغل‭”. ‬وتنقل‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬المزودة‭ ‬كاميرات‭ ‬ركابا‭ ‬من‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يريدونه،‭ ‬بوجود‭ ‬سائق‭ ‬في‭ ‬المركبة‭ ‬لا‭ ‬يلمس‭ ‬المقود‭ ‬ولا‭ ‬الدواسات‭.‬

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