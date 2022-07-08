Posted on by

قصف تركي يستهدف 15 قرية في روجآفا

قصف تركي يستهدف 15 قرية في روجآفا

تعرضت عدة قرى في الشهباء وناحية شرا وشرق مدينة الباب لقصف مكثف من قبل الجيش التركي والجماعات المسلحة التابعة لها منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم.

وذكرت مصادر محلية، أن الجيش التركي والفصائل المسلحة قصفت 15 قرية في روج آفا وشمال شرق سوريا.

تعرضت قرى خربة الشعالة وأم الحوش ومديونة وتاني وتل عنب والنيربية وجبل النايف وسموقية وبيلونية ومينخ وسد شهبا لقصف مكثف.

وبحسب المعلومات فإن نحو 17 قذائف سقطت حتى الآن على المناطق المستهدفة.

كما استهدفت الأراضي الزراعية المحيطة بقرية أم الحوش في منطقة الشهباء، وأسفر القصف عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close