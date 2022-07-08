قصف تركي يستهدف 15 قرية في روجآفا

تعرضت عدة قرى في الشهباء وناحية شرا وشرق مدينة الباب لقصف مكثف من قبل الجيش التركي والجماعات المسلحة التابعة لها منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم.

وذكرت مصادر محلية، أن الجيش التركي والفصائل المسلحة قصفت 15 قرية في روج آفا وشمال شرق سوريا.

تعرضت قرى خربة الشعالة وأم الحوش ومديونة وتاني وتل عنب والنيربية وجبل النايف وسموقية وبيلونية ومينخ وسد شهبا لقصف مكثف.

وبحسب المعلومات فإن نحو 17 قذائف سقطت حتى الآن على المناطق المستهدفة.

كما استهدفت الأراضي الزراعية المحيطة بقرية أم الحوش في منطقة الشهباء، وأسفر القصف عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

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