قوى سياسيَّة ترفض آليَّة التوافق وتصفها بـ «المرض»

بغداد: حيدر الجابر

تتصف العمليَّة السياسية العراقيَّة بصفة مميزة تختلف عن بقية التجارب السياسية في دول العالم، وهي كثرة الحوارات التي تستولد حوارات جديدة، ولا تنتهي متوالية الحوارات هذه بنتيجة واضحة.

ومنذ إعلان نتائج انتخابات تشرين 2021 دخلت العملية السياسية في سلسلة من الأزمات بسبب الخلاف بشأن استمرار التوافق السياسي من عدمه، إذ يفضل التيار الصدري الذي استقال نوابه مؤخراً، تشكيل حكومة أغلبية سياسية، بينما تدعم قوى الإطار التنسيقي التوافق الذي يشمل الجميع.

وبعد مرور 9 أشهر على الانتخابات، لم يتغير المشهد السياسي، إلا بزيادة عدد الحوارات والمبادرات التي لا تجد آذاناً مصغية.

ووصف النائب المستقل ورئيس اللجنة القانونية، محمد عنوز التوافق السياسي بـ”المرض”، الذي يعبر عن مصالح الأحزاب السياسية، مبدياً تخوفه من قانون انتخابات جديد يغيّب مصلحة المواطن، واصفاً المبادرات بأنها “مبادرات الاستحالة المطلقة”. وقال عنوز : إنَّ “التوافق مرض، والمحاصصة مرض قاتل للعملية السياسية ولا تعبر عن مصلحة الشعب، وهي تعني المصالح الحزبية الضيقة دون النظر باتجاه المجتمع اقتصادياً واجتماعياً”، وأضاف أنه “مرت 4 دورات نيابية، تغيرت فيها 4 قوانين انتخابية، وقد تجري التجربة الخامسة بقانون انتخابي جديد.

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