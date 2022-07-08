قيادي في البيشمركة.. قصف مخمور بالتزامن مع اجتماع وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية يدل على خيانة

أكد القيادي المتطوع في قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، غازي فيصل، أنه بدلاً من ضرب مرتزقة داعش في جبل قرجوغ، يقصفون مخيم مخمور للاجئين، وقال: “من الواضع أن الهجوم على مخمور هو خيانة من قبل وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة. وقع الهجوم عندما كان ضباط رفيعو المستوى قادمون إلى مخمور”.
قيّم القيادي المتطوع في قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، غازي فيصل، الهجوم الذي شنته الدولة التركية في 5 تموز / يوليو الجاري على مخيم مخمور، وهدف الوفد العسكري العراقي رفيع المستوى الذي زار مخمور، والذي ضمّ قائد الجيش العراقي، وقائد العمليات المشتركة وقائد القوات المشتركة والعديد من القادة في مختلف الرتب الذين اجتمعوا في مخمور في نفس يوم الهجوم.
“الهجوم على مخمور خيانة من قبل وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة”
ندد غازي فيصل في بداية حديثه الهجوم الذي تعرض له مخيم مخمور وقال: “الحكومة التركية تقصف النساء والأطفال الكرد. المنظمات الدولية ودولة العراق والإقليم جميعهم ملتزمون بالصمت. في الوقت الذي اجتمعت فيه وزارة الدفاع ووزارة البيشمركة في مخمور، هاجمت طائرة تركية مسيرة مخيم مخمور. نستنكر هذا الهجوم بشدة. يعد هذا في مجال القانون العسكري خيانة كبيرة من قبل وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة.”
“بدلا من ضرب داعش ضربوا المخيم”
استذكر فيصل يوم الهجوم ولفت الانتباه إلى اللقاء الذي حصل بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية، والذي كان يجري بالتزامن مع الهجوم على مخمور، وأضاف قائلاً: “نُفذ الهجوم أثناء قدوم ضباط رفيعي الرتب إلى مخمور. كانت هذه اللقاءات خاصة حول داعش في قرجوغ، لكن سكان منطقتنا غير متأملين من هذه اللقاءات. داعش موجود في قرجوخ منذ 5 سنوات ودائماً ما تجتمع الوزارتان لكن داعش لا يزال موجوداً. المشكلة الكبرى التي يواجهها سكان مخمور هي تنظيم داعش في جبل قرجوغ، فبدلاً من محاربة داعش في جبل قرجوغ، يأتون لقصف مخيم مخمور. بصفتنا قيادة YNK، نطالب حكومة الإقليم وحكومة بغداد بمنع الهجمات التركية وحماية المخيم.”
“الحكومة لا تستطيع حماية أراضيها”
وأكد القيادي المتطوع في صفوف قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني YNK، غازي فيصل، في حديثه، أنه لم يتم التطرق للمخيم أثناء الاجتماع، وقال: “اللقاء كان حول مرتزقة داعش في قرجوغ فقط وليس حول المخيم. لكن خلال هذا الاجتماع العسكري تعرض المخيم للهجوم. هذه العمل غير مندد. هاجموا المخيم في عيّن يوم وتوقيت اجتماع الوزارتين. في جميع قوانين الدول، إذا عبرت دولة ما حدود أراضيها، فهذا انتهاك للقوانين الدولية. لا يوجد قانون أو إذن يسمح لك بمهاجمة الدول المجاورة. هذا الهجوم يعبر عن ضعف الحكومة. أي أن الحكومة لا تستطيع حماية أراضيها. وكان من الضروري في هذا الوقت أن تصدر وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة بيانًا مشتركًا ضد الهجوم التركي على مخيم مخمور”.
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