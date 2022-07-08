مالية البرلمان تتحدث عن سلم جديد للرواتب: هذا ما ينظر الموظفين

علقت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، على وجود خلل بنظام الرواتب في القطاع الحكومي، وفقا لتصريح وزير التخطيط خالد بتال النجم.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حوار إن “هناك توجها من قبل الحكومة لتشريع سلم رواتب جديد، لكن الظروف التي مر بها العراق مؤخرا اجلت هذا الموضوع، خصوصاً بعد تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال يومية”.

وبين كوجر أن “تشريع سلم الرواتب الجديد هو من صلاحيات الحكومة العراقية حصراً وليس هناك أي صلاحية للبرلمان العراقي لتشريع هكذا قانون”.

واضاف، “قانون سلم الرواتب الجديد، يمكن تشريعه من قبل الحكومة الجديدة، وبكل تأكيد هذا السلم الجديد سوف يعالج الخلل في نظام الرواتب في القطاع الحكومي ويرفع الظلم عن بعض الفئات من الموظفين”.

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