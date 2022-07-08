مرشح لقيادة جيش إسرائيل يقترح «تصعيد» عمليات اغتيال مسؤولين إيرانيين

وفي الشهر الماضي، أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية كبيرة في قبرص لمحاكاة هجوم بري في عمق لبنان في حرب محتملة ضد حزب الله المدعوم من إيران. وكانت التدريبات جزءًا من أكبر مناورة للجيش منذ عقود، لمحاكاة حرب شاملة مع التركيز على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وفقًا لزامير وغيره، فإن الميليشيات الإيرانية الأخرى المتمركزة في سوريا ستنضم إلى معركة محتملة إلى جانب حزب الله، وليس فقط بنيران الصواريخ.

وقال زامير «سيستغرق الأمر وقتًا قليلًا نسبيًا لنقلهم إلى الحدود السورية الإسرائيلية للقتال في مرتفعات الجولان ومواجهة قوات الدفاع الإسرائيلية، أو نقلهم إلى لبنان للقتال إلى جانب حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي».

وتابع زامير إن الحرس الثوري الإيراني «هو العمود الفقري للنظام والوسيلة الرئيسية التي يسعى من خلالها للسيطرة على المنطقة». وذكر عدة طرق يمكن لإسرائيل وحلفائها كبح جماح جهود الحرس الثوري الإيراني لتعزيز وكلاء إيران.

وأوضح أن أبرز هذه الخطوات هي استهداف قيادة الحرس ونشطائه الأساسيين الذين يقفون وراء تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية والتخريب، وإصدار أوامر توقيف دولية بحق أفراد معينين، مشيرا إلى اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني عام 2020.

وقال إنه ينبغي اتخاذ مزيد من الإجراءات لشن هجمات على المنشآت الإيرانية، بما في ذلك منصات الصواريخ ومصانعها، وكذلك الدفاعات الجوية الإيرانية وخطوط إمدادها لوكلائها.

وقال: «اعتراض وتعطيل خطوط الإمداد البرية والجوية والبحرية التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لدعم وكلائه وميليشياته أمر حاسم»، موضحًا بالتفصيل استخدام طهران لسوريا كمحور نقل للأسلحة المرسلة إلى وكلائها في المنطقة، خصوصا حزب الله في المقام الأول. وأضاف أن «إيران تعمل باستمرار على تعزيز حدودها البرية والجوية والبحرية وتأمين أصولها الاستراتيجية».

وتابع «كان المسار الجوي للنظام معطلاً إلى حد كبير لكن الطريق البحري لا يزال «نشطًا»، وتستخدم إيران الناقلات بانتظام لتهريب الأسلحة والنفط إلى سوريا، وفي الغالب عبر ميناء اللاذقية.

وقال إن إيران تحاول إقامة «تواصل جغرافي» في المنطقة عبر ربط إيران بلبنان والعراق وسوريا، وصولاً إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط وحدود إسرائيل» في إطار أهداف هيمنتها الإقليمية وطموحاتها للقوى العظمى.