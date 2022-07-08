مسرور بارزاني: إن العدالة ونيل رضا المواطنين هما أساس النجاح والقوة

في إطار زياراته إلى الوزارات والدوائر الحكومية، تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس 7 تموز (يوليو) 2022، وزارة العدل واستقبله فرست أحمد وزير العدل.

وبعد ذلك، أشرف رئيس الحكومة على اجتماع خاص بوزارة العدل بحضور الوزير ورئيسي مجلس الشورى، والادعاء العام، والمديرين العامين في الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم وزير العدل إيجازاً عن شعب وأقسام وأعمال وأنشطة الوزارة وخططها وأدائها في إطار البرنامج الحكومي للكابينة الوزارية التاسعة.

وفي سياق ذلك، أشار رئيس الحكومة في كلمة خلال الاجتماع، إلى أهمية وزارة العدل وترسيخ العدالة عموماً، وقال إن العدالة ونيل رضا المواطنين هما أساس النجاح والقوة وبقاء أي سلطة وحكومة، لذلك آمل أن تعمل وزارة العدل وجميع المؤسسات الحكومية على ضمان العدالة وخدمة المواطنين بشكل عام وبلا تمييز.

كذلك شدد رئيس الحكومة على أهمية القضاء على الروتين والبيرقراطية وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين ورقمنة الخدمات الحكومية العامة.

كما أعرب رئيس الحكومة عن الاستعداد التام للتنسيق والتعاون مع محاكم كوردستان للقيام بواجباتها بمهنية وسرعة، وعدم التساهل في معاقبة المجرمين ومخالفي القانون بشكل عام وبالأخص المتاجرين بالمواد المخدرة.

وفي ختام الاجتماع، أجاب رئيس الحكومة على ملاحظات الحضور واقتراحاتهم.

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