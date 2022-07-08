مهرجان جرش 2022.. جدول الفعاليات وأبرز النجوم

يزخر مهرجان جرش 2022، في دورته الـ36، بباقة حافلة من الأنشطة والفعاليات، الفنية والثقافية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم العرب والأردن.

ويسعى المهرجان الذي تستضيف فعالياته مدينة جرش التاريخية في الأردن، إلى إيجاد فضاءات إنسانية رحبة تنبت فيها الأفكار وتتسع فيها القواسم المشتركة بين أبناء الحضارات المختلفة، وتتواصل فيها المساهمات الإبداعية المحلية والعربية والعالمية لنشر الفرح، من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة الثقافة والفنون.

وتعمل إدارة المهرجان، الذي يعقد هذا العام تحت شعار “نورت ليالينا”، على توسيع المشاركات المحلية للفنان والمثقف الأردني في المجالات الثقافية والفنية والحرفية، مع التأكيد على بعد المهرجان العربي والعالمي من خلال المشاركة الواسعة للفنانين والشعراء والنقاد والتشكيليين، والموسيقيين.

موعد انطلاق مهرجان جرش

كشفت اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون عن انطلاق الفعاليات في المدينة الأثرية في جرش في 28 يوليو/ تموز الجاري، وتستمر حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.

وأكد الرئيس التنفيذي للمهرجان مازن قعوار أن المهرجان يمثل رسالة ثقافية وطنية نسعى إلى ترسيخها من خلال نوعية المشاركة، وتنوعها، محليا وعربيا وعالميا. وقال قعوار إنه تم منح جائزة المهرجان السنوية للشاعر زياد العناني.

وأضاف أنه سيتم تدشين أنشطة المهرجان باحتفالية موسيقية للفنان طارق الناصر ومشاركة مجموعة من الفنانين الأردنيين، بما يعكس الهوية الأردنية بتنوعها الثقافي والإنسانية، مستلهمة تاريخ الأردن وتراثه الفني.

ولفت قعوار إلى أنه جرى إعداد البرنامج الثقافي لمهرجان جرش هذا العام ليكون قادرا على تقديم الأردن في مئويته الجديدة، باعتبار المهرجان نافذة على المشهد الثقافي العربي وجزءا أصيلا منه، ومحاورا لقضاياه ومتفاعلا معها.

جدول حفلات مهرجان جرش:

– المسرح الجنوبي

الخميس 28-7-2022 الفنان عاصي الحلاني (لبنان) + نقابة الفنانين الأردنيين

الجمعة 29-7-2022 الفنان مروان خوري

السبت 30-7-2022 نقابة الفنانين الأردنيين.

الأحد 31-7-2022 الفنان محمود التركي (العراق) + نقابة الفنانين الأردنيين

الإثنين 1-8-2022 الفنان ماجد الرسلاني (السعودية) + الفنان محمود الخطيب (الأردن)

الثلاثاء 2-8-2022 ليلة أردنية + نقابة الفنانين الأردنيين

الأربعاء 3-8-2022 فرقة نادي الجيل للفلكلور الشركي (الأردن)

الخميس 4-8-2022 زياد برجي (لبنان) + نقابة الفنانين الأردنيين

الجمعة 5-8-2022 الفنان تامر حسني (مصر)

السبت 6-8-2022 الفنان رابح صقر (السعودية)

– المسرح الشمالي

الخميس 28-7-2022 فرقة أردنية – موسيقى مستقلة

الجمعة 29 7-2022 فرقة أردنية – موسيقى مستقلة

السبت 30-7-2022 الفنانة فايا يونان (سوريا) نقابة الفنانين الأردنيين

الأحد 31-7-2022 ليلة أردنية

الإثنين 1-8-2022 فرقة أردنية مستقلة

الثلاثاء 2-8-2022 المسرحية الغنائية غربة حب (جوقة سراج)

الأربعاء 3-4-2022 فرقة سعيد برادة (المغرب) + نقابة الفنانين الأردنيين

الخميس 4-8-2022 فرقة تكات المغرب + نقابة الفنانين الأردنيين

الجمعة 5-8-2022 الفرقة الوطنية السعودية (السعودية)

السبت 6-8-2022 فرقة جدل الأردن + الفنانة بانه عنبتاوي (البحرين)

تذاكر مهرجان جرش 2022

لم يتم بعد تحديد قيمة تذاكر الحفلات، وسيتم حجز التذاكر من خلال النافذة المخصصة لذلك على الموقع الرسمي للمهرجان.

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