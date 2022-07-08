هواوي شاشات مراقب للاستخدام المكتبي المهنية أعلن

التكنولوجيا الجديدة ليست عادة شيئا نتحمس له كثيرا. ولكن هنا استثناء. هواوي الجديد رصد العروض حقا يستحق إلقاء نظرة على ، خاصة إذا كنت البصرية الإبداعية.

فإنه يستنسخ عملك في وضوح مذهلة. الألوان دقيقة للغاية ، لذلك سواء كنت تنشئ للطباعة أو الرقمية ، يمكنك التأكد من أن ما تراه سيكون صحيحا للمنتج النهائي.

الشاشة مقاس 28.2 بوصة هي الحجم المثالي لفحص عملك بالتفصيل. يمكنك الاتصال به لاسلكيا أو عن طريق الكابل. ويبدو أنيق وجذاب جدا.

تريد معرفة المزيد? تابع القراءة ونحن نضع التفاصيل ، ونقدم لك خمسة أسباب تجعل استخدام هواوي عروض شاشة يمنح ممارستك الإبداعية دفعة حقيقية.

تستهدف شاشة هواوي ماتي فيه سوق المكاتب الرئيسي ، لكنها بالتأكيد مختلفة عن شاشات الكمبيوتر التقليدية. إنها شاشة لاسلكية ذكية ذات جودة عالية.

تصميم هواوي ماي فيو

على عكس العديد من الشاشات السوداء / البيضاء ، تتمتع شاشات هواوي ماتي فيه بمظهر عالي للغاية يأتي بلون فضي. لكن التصميم العام لشاشة هواوي ماتي فيه هو الحد الأدنى والطليعي. سبائك الألومنيوم مع عملية تلميع أنيقة وجميلة. تحقق الشاشة الكاملة نسبة الشاشة إلى الجسم بنسبة 94 ٪ ، وهو أعلى مستوى لشاشات الكمبيوتر الشخصي. يبلغ عرض الحدود اليسرى واليمنى والعليا 6 مم فقط ، والذقن 9.3 مم فقط.

هواوي ماتي فيه شاشة العرض

شاشة هواوي ماتي فيو يمكن أيضا يلقي الشاشة لاسلكيا. بالنظر إلى ميزة الإنتاجية للشاشة الكبيرة مقاس 28.2 بوصة فائقة 4 كيلو ، فإن وظيفة عرض الشاشة هذه مريحة للغاية لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي.

هواوي ماتي فيه مكتب مراقب الرياضة شاشة كبيرة 28.2 بوصة مع دقة 3840 2 2560. إنه أفضل من 4 آلاف (3840 2 2160). هذه الشاشة لديها نسبة 3: 2. اللاعبين الذين استخدموا أجهزة الكمبيوتر المحمولة هواوي ماتي بوك على دراية به. من حيث اللون ، تدعم شاشة ماتيو 98٪ دسي–بي 3 التدرج اللوني. يستخدم على نطاق واسع في صناعة السينما في الوقت الحاضر ، والتي يمكن أن تعيد بشكل أفضل الألوان الحقيقية التي تراها العين البشرية.

فإنه يأخذ دقة اللون إلى المستوى التالي

سواء كنت مصورا أو رساما أو مصمم جرافيك ومصمم ويب أو رساما متحركا أو محرر فيديو ، فإن الحصول على ألوانك بشكل صحيح أمر أساسي لنجاح عملك الإبداعي.

لذلك أنت بحاجة إلى شاشة توضح لك بالضبط كيف ستبدو ألوانك عندما يتم إعادة إنتاج هذا العمل ومشاركته في مكان آخر. و هواوي ماتي فيو يقدم درجة ملحوظة جدا من دقة الألوان.

كما يتم معايرة كل شاشة مهنيا في المصنع لإنتاج الألوان بدقة ، وتحقيق تصنيف دقة الألوان من إرم <1 في وضع إس آر جي بي و إرم <2 في وضع دسي–بي 3. و ما تيفيو هو فيسا ديسبلا يهدر 400 شهادة ، مما يعني أنك لن يكون لديك مشكلة التفاصيل المميزين مخبأة في المناطق المظلمة. وستستفيد من اتساع نطاق الألوان المعروضة ، حيث تدعم ما تيفيو 98 ٪ من التدرج اللوني دي سي آي–بي 3 و 100 ٪ من التدرج اللوني إس آر جي بي.

هذا يعني أنك تحصل على 1.07 مليار لون من هواوي ماي فيو. لا ، هذا ليس خطأ مطبعي: تمنحك هواوي ماتيفيو أكثر من مليار لون. وهذا سيعطي دفعة كبيرة لقدرتك على إنشاء وتحرير العمل الإبداعي بدقة.

القرار هو فائقة عالية

كان هناك وقت اعتبرت فيه دقة الوضوح العالي ، المعروفة أيضا باسم 1080 بكسل ، ذروة التطور. ثم بدأت الأمور تتحول نحو 2 كيلو ، ويعرف أيضا باسم كيو إتش دي أو 1440 بكسل ، والتي تتميز بضعف كثافة البكسل عالية الدقة.

ومع ذلك ، في الوقت الحاضر ، أصبح 4 كيلو فائق الدقة هو المعيار لجميع أشكال إنشاء المحتوى. هذا يعني عرض عملك بالطريقة التي يشاهدها العملاء والزبائن ؛ أنت بحاجة إلى شاشة ذات كثافة بكسل تبلغ أربعة أضعاف الدقة العالية.

مع هواوي ماتي فيو ، يمكنك الحصول على ذلك بالضبط more وأكثر من ذلك. في الواقع ، ما تيفيو يدعم الأصلي 4 كيلو + فائقة هد القرار من 3840 2 2560.

هذا مذهل 1.5 مليون بكسل إضافي مقارنة بـ 4 كيلو القياسية (3840 2 2160). وهذا يعطي ماتيفيو القدرة على إعادة إنتاج بأمانة حتى أصغر التفاصيل من عملك الإبداعي على الشاشة.

إنها شاشة كبيرة جميلة

ليس هناك نقطة في وجود دقة الألوان المعلقة ودقة الصورة فائقة عالية إذا كانت الشاشة ليست كبيرة بما يكفي لرؤية كل شيء بالتفصيل. لحسن الحظ ، تأتي هواوي ماتيفيو مع شاشة كبيرة مقاس 28.2 بوصة مقاس 3:2 تمنحك اللوحة المرئية المثالية للعمل منها.

تساعدك هذه الشاشة الكبيرة الجميلة على رؤية عملك بأحجام كبيرة–وهو مثالي لتحرير الصور والتوضيح والتصميم الجرافيكي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نسبة الشاشة إلى الهيكل بنسبة 94 ٪ تعني أن الحواف الجانبية بالكاد مرئية (6 مم) ، مما يمنحك أقصى قدر من العقارات لعرض إبداعاتك.

تحمي عينيك

جودة الصورة من جهاز العرض ليست فقط حول ما يحيي عينيك. إنها أيضا حول ما يفعله لعينيك أنفسهم.

دعونا نواجه الأمر ، الشيء الوحيد الأكثر أهمية حتى من عملك الإبداعي هو حماية صحتك. ونحن نعلم جميعا غريزيا أن التحديق في الشاشة طوال اليوم ، كل يوم ، يمكن أن يلحق الضرر ببصرنا على المدى الطويل.

للمساعدة في حمايتك ، يتميز ماتيو بتقنية ذكية تقوم بتصفية انبعاثات الضوء الضارة وتخفيف إجهاد العين المحتمل الناجم عن وميض الشاشة. وأنت لا يجب أن تأخذ كلمتنا لذلك. وقد تلقت الشاشة تي أورف راينلاند الضوء الأزرق المنخفض وشهادات خالية من وميض ، مما يدل على نجاحها في حماية الصحة البصرية.

إنها مصممة بشكل جميل

كم من حياتنا نقضي جلس في مساحة العمل لدينا? لايتحمل التفكير, هل حقا. ولكن دعونا نتفق على أنه كثير. لذلك إذا كنت ستنظر إلى شاشة طوال اليوم ، فمن المنطقي أن تستثمر في جهاز مصمم بشكل جيد ، سواء من حيث الجاذبية الجمالية الوظائف المريحة. لحسن الحظ ، هواوي ماتي فيه المسامير على حد سواء.

مستوحى من تركيبات الرسام الشهير فاسيلي كاندينسكي ومفهوم المستقبل ، فإن تصميمه الذكي يتخلى عن اللوحات الخلفية الضخمة الشاشات التقليدية لصالح تصميم هندسي رائع ، يتميز بلوحة خلفية مغناطيسية للحصول على مظهر أنيق وبسيط.

بدلا من هذا النوع من عالي الكعب القائمة على الشاشة التي تتوقعها من الشاشات التقليدية ، و ماتيفيو يقدم شريط ذكي خفية بذكاء ، والتي تعطيك واجهة تعمل باللمس سهلة الاستخدام لضبط الإعدادات مثل مصدر الإدخال وحجم.

وأخيرا ، فإن الحامل المدمج القابل لضبط الارتفاع يعني أنه يمكنك ضبط ارتفاع وإمالة ماتيفيو دون عناء. وهذا يعني أنك سوف تكون قادرا على الجلوس بشكل مريح ، وعرض عملك من الزوايا المناسبة ،

وعموما يكون مجرد تجربة أكثر متعة كما كنت تفعل العمل الذي ت حب.

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