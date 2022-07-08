وزير الداخلية يلتقي الجريح الفريق قاسم علي حميد العنبكي

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أكد وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي أن من الواجب العمل على التواصل الدائم مع الجرحى الأبطال الذين آمنوا بأن التضحيات من أجل العراق شرف كبير ووسام لا يناله الا الشجعان.

وجاءت تأكيدات سيادته خلال لقائه الجريح الفريق قاسم علي حميد العنبكي احد أبطال وزارة الداخلية.

وقد اثنى السيد الوزير على الأعمال البطولية التي نفذها هذا الضابط المثابر، كما استمع سيادته الى طلباته واحتياجاته ووجه بتلبيتها وفق القانون والسياقات.

من جانبه قدم السيد الفريق الشكر والتقدير للسيد الوزير على اهتمامه الكبير بالاستماع اليه وتلبية اهم احتياجاته، داعياً الله سبحانه وتعالى بأن ينعم على العراق وشعبه بالأمن والأمان والاستقرار.

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المكتب الاعلامي