وزير الداخلية يوجه بإلغاء العقوبات الانضباطية كافة للضباط والمنتسبين والموظفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، بالغاء العقوبات الانضباطية كافة للضباط والمنتسبين والموظفين.

وقال الغانمي في تدوينة ، (7 تموز 2022): “نحن نؤمن بأن الأخطاء هي أكبر مدرسة تُعلّم السير على الطريق الصحيح، ولابد لنا أن نعطي الفرصة للآخرين لمراجعة أنفسهم، ومع حلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجهنا بإلغاء العقوبات الانضباطية كافة للضباط والمنتسبين والموظفين”.

وأضاف “نأمل أن تكون هذه الخطوة حافزاً لهم في عدم تكرار ما قاموا به”.

وختم قائلا “ليكن التسامح جزءا من العدل”.

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