أفضل عروض هواوي على الساعات 2022

علاء التميمي

إذا كنت في السوق لجهاز ملابس الروبوت ثم وهذا هو بالتأكيد صفقة كنت تريد أن تبحث في. تقدم هواوي على الساعات لا تزال واحدة من أفضل ، إن لم يكن أكثر من المرغوب فيه التي تعمل بالطاقة جوجل يمكن ارتداؤها هناك اليوم ، الجانب السلبي الوحيد ، بطبيعة الحال ، يجري سعره حاد. اليوم ، تلقت ساعة ذكية خصومات كبيرة ، والعروض والادخار تختلف اختلافا كبيرا اعتمادا على الطبقة التي تختارها.

هواوي ميت بوك x برو 2022 الميزات والمواصفات

يتميز لاب توب سعر هواوي ميت بوك x برو برايس 2022 بتصميم ممتاز بسمك 15.5 مم ووزن 1.38 كجم فقط. لأنه يأتي مع 14.2 بوصة 3 كيلو لتبس إيبس العرض مع سطوع 500 شمعة في المتر المربع. يحصل الكمبيوتر المحمول على دعم متعدد اللمس من 10 نقاط ومعدل تحديث 90 هرتز. تدعم الشاشة التدرج اللوني المزدوج بي 3 و إس آر جي بي ، وهي قادرة على عرض 1.07 مليار لون. الحواف حول الشاشة ضئيلة للغاية لأنها تأتي بنسبة 92.5 بالمائة من الشاشة إلى الجسم.

يأتي هاتف هواوي ميت بوك x برو 2022 الجديد في نوعين مختلفين مدعومين بمعالج إنتل كور آي 7-1195 جي 7 ومعالج إنتل كور آي 5-1155 جي 7 مع إنتل آيريس إكس إي جرافيكس. وسوف تكون مجهزة مع ما يصل إلى 16 جيجابايت لبدر4 ذاكرة الوصول العشوائي.

هواوي متفائلة بشأن تقنيتها الحرارية المحسنة بالمقارنة مع سابقتها. تنص على أن نظام تبريد مروحة زعانف القرش المزدوج الجديد إلى جانب وحدات تبديد الحرارة فائقة النحافة ، يوفر تبديدا ممتازا للحرارة ويحسن أدائه. يسمح نظام التحكم الذكي في درجة الحرارة للكمبيوتر المحمول بالعمل بصمت.

يأتي مزودا بلوحة تتبع كبيرة تحصل على تغطية كشف بنسبة 100 بالمائة تتيح التحكم المتجاوب والإيماءات والتمرير السريع لضبط مستوى الصوت ، بالإضافة إلى لقطات الشاشة. لوحة المفاتيح مضاءة مرة أخرى مع السفر مفتاح 1.5 ملم ولوحة الأسطوانات.

يتم تحميل هواوي ميت بوك x برو بستة مكبرات صوت وإعداد بتردد مقسم. يقال إن مكبرات الصوت ومضخمات الصوت وصوت هواوي تعمل جنبا إلى جنب لتوفير تجربة صوت غامرة. هناك أربعة ميكروفونات على متن الطائرة لإلغاء الضوضاء منظمة العفو الدولية والتقاط صوت 360 درجة تصل إلى مجموعة من 5 أمتار. لأغراض مكالمات الفيديو ، تحصل على كاميرا عالية الدقة بدقة 720 بكسل في المقدمة.

تشمل الميزات الأخرى الجديرة بالملاحظة واي فاي 6 وبلوتوث 5.1 وأربعة منافذ يو إس بي من النوع سي ومقبس 3.5 مم وقارئ بصمات الأصابع ولوحة تتبع حساسة للضغط. يأتي الكمبيوتر المحمول ببطارية 60 واط في الساعة تحت غطاء المحرك إلى جانب شحن سريع يو اس بي–سي بقوة 65 واط.

هواوي ميت بوك x برو 2022 السعر ، التوفر

هواوي ميت بوك اكس برو 2022 مع انتل كور اي 5 (16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت للتخزين) بسعر 5325 ريال. سعر إنتيل كور آي 7 (16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت للتخزين) بسعر 5800 ريال بينما سعر 1 تيرابايت بسعر 7000 رويال. سيكون الكمبيوتر المحمول متاحا بخيارات اللون الزمردي والفضي والرمادي الفضائي.

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