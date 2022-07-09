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أفضل عروض هواوي على الساعات 2022

علاء التميمي

إذا كنت في السوق لجهاز ملابس الروبوت ثم وهذا هو بالتأكيد صفقة كنت تريد أن تبحث فيتقدم هواوي على الساعات لا تزال واحدة من أفضل ، إن لم يكن أكثر من المرغوب فيه التي تعمل بالطاقة جوجل يمكن ارتداؤها هناك اليوم ، الجانب السلبي الوحيد ، بطبيعة الحال ، يجري سعره حاداليوم ، تلقت ساعة ذكية خصومات كبيرة ، والعروض والادخار تختلف اختلافا كبيرا اعتمادا على الطبقة التي تختارها.

هواوي ميت بوك برو 2022 الميزات والمواصفات

يتميز لاب توب سعر هواوي ميت بوك x برو برايس 2022 بتصميم ممتاز بسمك 15.5 مم ووزن 1.38 كجم فقطلأنه يأتي مع 14.2 بوصة كيلو لتبس إيبس العرض مع سطوع 500 شمعة في المتر المربعيحصل الكمبيوتر المحمول على دعم متعدد اللمس من 10 نقاط ومعدل تحديث 90 هرتزتدعم الشاشة التدرج اللوني المزدوج بي و إس آر جي بي ، وهي قادرة على عرض 1.07 مليار لونالحواف حول الشاشة ضئيلة للغاية لأنها تأتي بنسبة 92.5 بالمائة من الشاشة إلى الجسم.

يأتي هاتف هواوي ميت بوك برو 2022 الجديد في نوعين مختلفين مدعومين بمعالج إنتل كور آي 7-1195 جي ومعالج إنتل كور آي 5-1155 جي مع إنتل آيريس إكس إي جرافيكسوسوف تكون مجهزة مع ما يصل إلى 16 جيجابايت لبدرذاكرة الوصول العشوائي.

هواوي متفائلة بشأن تقنيتها الحرارية المحسنة بالمقارنة مع سابقتهاتنص على أن نظام تبريد مروحة زعانف القرش المزدوج الجديد إلى جانب وحدات تبديد الحرارة فائقة النحافة ، يوفر تبديدا ممتازا للحرارة ويحسن أدائهيسمح نظام التحكم الذكي في درجة الحرارة للكمبيوتر المحمول بالعمل بصمت.

يأتي مزودا بلوحة تتبع كبيرة تحصل على تغطية كشف بنسبة 100 بالمائة تتيح التحكم المتجاوب والإيماءات والتمرير السريع لضبط مستوى الصوت ، بالإضافة إلى لقطات الشاشةلوحة المفاتيح مضاءة مرة أخرى مع السفر مفتاح 1.5 ملم ولوحة الأسطوانات.

يتم تحميل هواوي ميت بوك برو بستة مكبرات صوت وإعداد بتردد مقسميقال إن مكبرات الصوت ومضخمات الصوت وصوت هواوي تعمل جنبا إلى جنب لتوفير تجربة صوت غامرةهناك أربعة ميكروفونات على متن الطائرة لإلغاء الضوضاء منظمة العفو الدولية والتقاط صوت 360 درجة تصل إلى مجموعة من أمتارلأغراض مكالمات الفيديو ، تحصل على كاميرا عالية الدقة بدقة 720 بكسل في المقدمة.

تشمل الميزات الأخرى الجديرة بالملاحظة واي فاي وبلوتوث 5.1 وأربعة منافذ يو إس بي من النوع سي ومقبس 3.5 مم وقارئ بصمات الأصابع ولوحة تتبع حساسة للضغطيأتي الكمبيوتر المحمول ببطارية 60 واط في الساعة تحت غطاء المحرك إلى جانب شحن سريع يو اس بيسي بقوة 65 واط.

هواوي ميت بوك برو 2022 السعر ، التوفر

هواوي ميت بوك اكس برو 2022 مع انتل كور اي 5 (16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت للتخزينبسعر 5325 ريالسعر إنتيل كور آي 7 (16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت للتخزينبسعر 5800 ريال بينما سعر تيرابايت بسعر 7000 رويالسيكون الكمبيوتر المحمول متاحا بخيارات اللون الزمردي والفضي والرمادي الفضائي.

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