اعتقال سينمائيين إيرانيين بتهمة “التحريض على الاضطرابات”

وأفادت “ إرنا ” بأن المخرج السينمائي، محمد رسولوف ، وزميله، مصطفى آل أحمد، اعتقلا على خلفية الأحداث التي تتعلق بانهيار مبنى “متروبول” الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة عبادان بجنوب إيران.

وأشارت “إرنا” إلى أنه “في خضم الحادث المفجع الذي وقع في عبادان، شارك صانعو الفيلم في إثارة الاضطرابات وزعزعة الأمن النفسي للمجتمع”.

وبحسب “إرنا“، فإن محمد رسولوف “كان له تاريخ من الإدانة القضائية لأفعال أدت إلى زعزعة الأمن في السنوات الماضية، وشارك بحرية في صناعة الأفلام مستغلا الرأفة الاسلامية”.

وانهار مبنى ميتروبول المكون من 10 طوابق والذي كان قيد الإنشاء في عبادان في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية في 23 مايو، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا، وأثار احتجاجات من قبل أسر الضحايا، حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة ومعاقبة “الموظفين غير الأكفاء” المسؤولين عن المأساة، وفق ما نقلت “فرانس برس”.