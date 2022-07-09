الاطار : نسعى للحصول على توافق يضمن مشاركة الجميع بالحكومة

اكد عضو الاطار التنسيقي النائب محمد البلداوي , السبت , ان الاطار التنسيقي يعمل على الحصول على توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع بالحكومة المقبلة.

وقال البلداوي في تصريح , ان ” الاطار التنسيقي يسعى بكل جدية للحصول على توافق سياسي من خلال اجراء عقد سياسي بين القوى السياسية مع ضمان مشاركتها بالحكومة المقبلة شريطة ان يتحمل المشاركين المسؤولية الكاملة”.

وأضاف انه “في حال عدم حصول توافق سياسي بالتأكيد فان الاطار التنسيقي على الأقل سيسعى للحصول على اتفاق للمرحلة المقبلة ابتداءً من تشكيل الكتلة الأكبر ووضع منهاج حكومي لادارة الدولة للمرحلة المقبلة ” .

وأشار البلداوي الى ان ” الاطار التنسيقي يطمح ان تكون هناك معارضة إيجابية حقيقية لتصويب العملية السياسية , فضلا عن حرصه على اختيار رئيس حكومة يتناسب مع المرحلة القادمة ” . انتهى / 25م

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