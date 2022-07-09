الجلد النقي

فضيلة مرتضى

مشت فوق الأرض الرخامية الباردة حافية القدمين في ساحة المعبد الواسعة جدآ دون أن تعلم أي معبد هذا وقوة غامضة تدفعها للمسير رغم شعورها بالأرهاق الشديد الذي تمكن منها . كانت تفتش عن مكان تلقي جسدها فوقه , شاهدت أسرة متراصة بجانب جدران المعبد وعلى كل سرير جسد نائم نومآ عميقأ وأخيرآ وجدت سرير كبير وعريض فارغ وبسرعة القت بجسدها المنهك فوقه شعرت بدبيب الراحة وأسترخاء العضلات المتشنجة وحين تهيأ الجفن للأنغلاق ..رأت قامة رجل قادم من بعيد بقامته الطويلة وشعره الأشقر المقصوص الى حدود أسفل الأذن ومجعد نوعآ ما ويمتلك وجه جميل أبيض يطغي عليه الشحوب يميزه شكله عن بقية الرجال المتواجدين في المكان . كان يبدو عليه هو الآخر يفتش عن مكان مهيأ للراحة والنوم . لمح سريرها فأقبل مسرعآ نحوها وقف بجانب السرير قائلآ : هذا السرير يكفي لشخصين تجاهلته فألتفت الى وراءه وأبتعد قليلآ ولكنه عاد من جديد ورمى بجسده الى جانبها قائلآ: آسف لاأجد مكانآ آخر.

تحركت لتبتعد عنه والتفت الى جهة الجدار ولكنه لف ذراعيه حول جسدها وهمس في أذنها : حقأ أن جلدك نقي وأنفاسك عطرة فتمسكت بالحذر ولكنه سحبها من كتفها وأدار وجهها ناحيته وقال لها :قومي نقوم بجولة في المكان… سحبت جسدها من السرير وكأن سحرآ تملكها أستسلمت لأرادته وسارت جنبه والليل مطبق على كل شئ سارا جنبأ الى جنب بأتجاه بحيرة تلمع فوق سطحها هياكل القمر والنجوم . كانت مبهورة بجمال الكون وصحبة رجل غريب دافئ الكلمات جميل الشكل والمضمون وفجأة لمجت من الجانب الآخر من البحيرة قافلة من الرجال تطارد كائن غريب الشكل واخيرآ استسلم الكائن المطارد للقافلة لأن التعب نال منه وما كان من صاحبها إلا المبادرة السريعة بأدارة جسدها الى الناحية الأخرى لكي لاترى المشهد المؤلم . نظرت الى وجهه بهدوء وسكينة وجمال المكان سيطر على جميع حواسها وسمعته يقول لها ثانية وهو يلف ذراعيه حول كتفها : ماأروع جلدك النقي!!!! ….. فتحت عينيها على نور الصباح وخيوط الشمس تتراقص فوق جسدها ومررت اصابعها فوق بشرتها فأبتسمت قائلة: يبدو أن أدعائه أقرب الى الحقيقة حين قال:جلدك نقي !!!!!!!

09/07/2022

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