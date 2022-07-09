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الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن “الوساطة الايرانية” لحل خلاف رئاسة الجمهورية

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر،  الجمعة، وجود وساطة إيرانية فيما يخص منصب رئاسة الجمهورية.

وقال عمر في حديث  إن “الديمقراطي مايزال متمسكا بمنصب رئاسة الجمهورية ومرشحه للمنصب ريبر أحمد”.

وأضاف أنه “لاتوجد وساطة إيرانية أو من دول أخرى، لآن الديمقراطي لايتلقى أوامر من الخارج، ويعمل وفقا لما تمليه عليه المصلحة الوطنية والقومية للكرد”.

يذكر أن وسائل إعلام تداولت عدة تقارير عن زيارة مسؤولين ايرانيين للتوسط بين الحزبين الكرديين وايجاد حلول حول منصب رئاسة الجمهورية.

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