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الرئيس بارزاني يهنئ بعيد الأضحى: آمل أن يكون سبباً للسلام والاستقرار

الرئيس بارزاني يهنئ بعيد الأضحى: آمل أن يكون سبباً للسلام والاستقرار

هنّأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، مسلمي كوردستان والعالم بعيد الأضحى المبارك، آملاً أن يكون العيد سبباً للسلام والاستقرار.

وقال الرئيس بارزاني في تهنئته: «بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبریكات لجميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم».

وأضاف «كما أوجه التهاني لأسر الشهداء الكرام والبيشمركة البواسل، سائلا الله القدير أن يمن على شعب كوردستان بالخير والبركة والأمان، متمنياً أن تتوطد أواصر الأخوة والوئام والتعایش في بلدنا، وأن يكون هذا العيد سببا للسلام والاستقرار في منطقتنا وحول العالم.. وكل عام وأنتم بألف خیر ودوام السعادة».

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