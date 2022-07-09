الزراعة تكشف عن خطط طموحة وتدعو لاستخدام “آخر الدواء” ضد تركيا

دعت وزارة الزراعة، السبت، الحكومة الى استخدام جميع اوراق ضغطها باتجاه تركيا لحل ازمة المياه بضمنها التلويح بالميزان التجاري العراقي، مبينة انها ستعتمد على خطط طموحة لرفع انتاج الحنطة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الازمة المناخية القت بظلالها بشكل كبير على العراق وانهت مساحات زراعية شاسعة”.

واضاف النايف، ان “توفير المياه يجب ان يحصل باسرع وقت ممكن باستخدام طرق الضغط باتجاه تركيا واطلاق المياه وقيام الحكومة باستخدام الميزان التجاري البالغ 20 مليار دولار سنويا للضغط على انقرة من اجل الحصول على حقوقنا”.

واوضح ان “وزارة الزراعة تتجه الى اطلاق خطة تعتمد على وسائل الري الحديثة وزراعة صحراء النجف والسماوة من اجل الحصول على الاكتفاء الذاتي لمحصولي الحنطة والشعير”. انتهى/ 25د

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط