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الصحة السعودية تنقذ حياة حاج ألماني عبر كبسولة قلبية توقف قلبه لمدة 17 ثانية قبل أن يعود للحياة

الرياض

تمكن فريق جراحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة من إنقاذ حياة حاج ألماني تعرض لأزمة قلبية، قبل أن يتم إنقاذه وتركيب كبسولة متناهية الصغر لتنظيم ضربات قلبه دون الحاجة لأسلاك خارجية.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن المدينة الطبية بدأت في توفير الكبسولة القلبية خلال السنوات الأخيرة لعلاج حالات القلب التي تستدعي تركيبها، مبينة أن فريق القسطرة يقوم بزراعة الكبسولة في البطين الأيمن من خلال قسطرة قلب تداخلية.

ورغم التكلفة العالية للكبسولة والتي تصل لعشرات الآلاف من الدولارات إلا أنه يتم تركيبها للحجاج المرضى بشكل مجاني.
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